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В Кремле сожалеют о блокировке Facebook страниц некоторых российских СМИ
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В Кремле сожалеют о блокировке Facebook страниц некоторых российских СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. В КРЕМЛЕ СОЖАЛЕЮТ О БЛОКИРОВКЕ FACEBOOK СТРАНИЦ РЯДА РОССИЙСКИХ СМИ, СЧИТАЮТ ЭТО ЦЕНЗУРОЙ — ПЕСКОВ
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