Дмитрий Кириченко: ЦСКА окажет «Арсеналу» достойное сопротивление и, может быть, добьется положительного результата

Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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