Ещё
Дмитрий Кириченко: ЦСКА окажет «Арсеналу» достойное сопротивление и, может быть, добьется положительного результата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Кириченко: ЦСКА окажет «Арсеналу» достойное сопротивление и, может быть, добьется положительного результата 

Советский спорт 1 час назад
«Что значит нет шансов? Говорить так — неуважение по отношению к российскому коллективу. Армейцы что, не собираются выходить на поле? Да, „Арсенал“ — фаворит, но ЦСКА — команда, способная выбираться из довольно сложных ситуаций. Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте „Арсенал“ идёт в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно!
От армейцев следует ждать организованных действий в обороне. Команда умеет грамотно защищаться, а в Лондоне заниматься этим придется постоянно. Все же вряд ли ЦСКА удастся завладеть преимуществом. Остается рассчитывать на быстрые контратаки, тем более впереди есть скоростной Ахмед Муса. Но именно организация игры в обороне для красно-синих в Лондоне будет стоять на первом месте», — цитирует Кириченко RT.
Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Советский спорт: последние новости
"Ювентус" поборется с "МЮ" и "Арсеналом" за Сократиса Дмитрий Парфенов: Не думаю, что «Арсенал» сегодня ждет легкая жизнь Слуцкий вместе с ЦСКА отправился в Лондон на игру с «Арсеналом» (фото)
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»137
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»24
Рудковская опозорила Плющенко55
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение