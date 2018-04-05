Дмитрий Кириченко: ЦСКА окажет «Арсеналу» достойное сопротивление и, может быть, добьется положительного результата 

«Что значит нет шансов? Говорить так — неуважение по отношению к российскому коллективу. Армейцы что, не собираются выходить на поле? Да, „Арсенал“ — фаворит, но ЦСКА — команда, способная выбираться из довольно сложных ситуаций. Как минимум подопечные Виктора Гончаренко окажут лондонцам достойное сопротивление, а может, и добьются положительного результата. На каком месте „Арсенал“ идёт в чемпионате Англии? На шестом? То-то и оно!
От армейцев следует ждать организованных действий в обороне. Команда умеет грамотно защищаться, а в Лондоне заниматься этим придется постоянно. Все же вряд ли ЦСКА удастся завладеть преимуществом. Остается рассчитывать на быстрые контратаки, тем более впереди есть скоростной Ахмед Муса. Но именно организация игры в обороне для красно-синих в Лондоне будет стоять на первом месте», — цитирует Кириченко RT.
Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.