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Кремль считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в соцсетях
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Кремль считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в соцсетях 

ТАСС 1 час назад
Кремль считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в ряде соцсетей и следит за ситуацией — Песков.
ТАСС: последние новости
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