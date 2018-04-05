Кремль считает проявлением цензуры блокирование страниц российских СМИ в соцсетях 

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Песков: иранская ядерная программа обсуждалась на переговорах в Анкаре

В Астраханской области депутатов будут лишать зарплаты за систематические прогулы

Госдума приняла в I чтении проект об отмене НДС при передаче трассы "Формула-1" в Сочи