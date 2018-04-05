МВД: На матчи футбольного Чемпионата мира в России можно проносить наркотики, но только по рецепту врача

На матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится грядущим летом в России, можно проносить психотропный и наркотические препараты, но только при наличии на них рецепта от врача, заявили сегодня в Министерстве внутренних дел РФ

Порядок доступа на стадионы людей с такими препаратами МВД согласовало с оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет о лекарственных наркотических, психотропных и токсических веществах, терапевтическое использование которых подтверждено рецептом врача или его копией. Документ может быть как на русском, так и на английском языке.

В случае сомнений по части подлинности документа соответствующая информация будет передаваться в пункт безопасности стадиона, где и примут окончательное решение о допуске такого болельщика на матч.