Ещё
МВД: На матчи футбольного Чемпионата мира в России можно проносить наркотики, но только по рецепту врача
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД: На матчи футбольного Чемпионата мира в России можно проносить наркотики, но только по рецепту врача 

Интересант 1 час назад
На матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится грядущим летом в России, можно проносить психотропный и наркотические препараты, но только при наличии на них рецепта от врача, заявили сегодня в Министерстве внутренних дел РФ.
Порядок доступа на стадионы людей с такими препаратами МВД согласовало с оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет о лекарственных наркотических, психотропных и токсических веществах, терапевтическое использование которых подтверждено рецептом врача или его копией. Документ может быть как на русском, так и на английском языке.
В случае сомнений по части подлинности документа соответствующая информация будет передаваться в пункт безопасности стадиона, где и примут окончательное решение о допуске такого болельщика на матч.
Интересант: последние новости
На Калининградском янтарном комбинате найдены крупные самородки 10 российских городов получили 2,5 миллиарда рублей на «времянки» к футбольному чемпионату мира Сергей Шойгу: К гонке вооружений мир толкают западные страны, претендующие на «особое положение»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»136
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»22
Рудковская опозорила Плющенко55
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение