Летом до матчей ЧМ-2018 в других городах можно доехать бесплатно

Чемпионат мира по футболу открывает чудесные перспективы бесплатных поездок на поезде. Только для болельщиков, тяготеющих к путешествиям.

В период футбольного чемпионата мира, с 14 июня по 15 июля, между городами-участниками будут курсировать дополнительные поезда РЖД . Всего — 728. Болельщики могут кататься по городам и матчам бесплатно. Бронировать места можно уже сейчас.

Расписание движения дополнительных поездов составлено таким образом, что приехать в город на матч можно заранее. Будет время осмотреться и зайти в музей. Обратный поезд отправляется не раньше, чем через 2-3 часа после матча.

Добыть билет на бесплатный поезд из Казани в другой город, в котором проходит матч ЧМ-2018, несложно. У вас должен билет на игру и FAN ID. Место можно бронировать на специализированном сайте, посвященном транспорту чемпионата.

Как получить право бесплатного проезда на поезде:

1. Купить билет на матч (новый этап продажи билетов стартует 18 апреля); 2. Оформить карту зрителя FAN ID; 3. Пройти регистрацию на сайте и оформить проезд до города, в котором будет проходить матч.

Письмо с информацией о выбранном месте в поезде придет на электронную почту. В путешествие с собой нужно будет взять только билет на игру и карточку FAN ID. Информация о вашем месте уже будет в базе. Кстати, билет на бесплатный поезд можно взять и позже. Предполагается, что во время чемпионата на вокзалах будут работать специальные кассы, только для нужд болельщиков. Но оформить себе бесплатный проезд лучше заранее, чтобы избежать диких очередей.

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