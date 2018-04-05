Ещё
Летом до матчей ЧМ-2018 в других городах можно доехать бесплатно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Летом до матчей ЧМ-2018 в других городах можно доехать бесплатно 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Чемпионат мира по футболу открывает чудесные перспективы бесплатных поездок на поезде. Только для болельщиков, тяготеющих к путешествиям.
В период футбольного чемпионата мира, с 14 июня по 15 июля, между городами-участниками будут курсировать дополнительные поезда РЖД. Всего — 728. Болельщики могут кататься по городам и матчам бесплатно. Бронировать места можно уже сейчас.
Расписание движения дополнительных поездов составлено таким образом, что приехать в город на матч можно заранее. Будет время осмотреться и зайти в музей. Обратный поезд отправляется не раньше, чем через 2-3 часа после матча.
Добыть билет на бесплатный поезд из Казани в другой город, в котором проходит матч ЧМ-2018, несложно. У вас должен билет на игру и FAN ID. Место можно бронировать на специализированном сайте, посвященном транспорту чемпионата.
Как получить право бесплатного проезда на поезде:
1. Купить билет на матч (новый этап продажи билетов стартует 18 апреля); 2. Оформить карту зрителя FAN ID; 3. Пройти регистрацию на сайте и оформить проезд до города, в котором будет проходить матч.
Письмо с информацией о выбранном месте в поезде придет на электронную почту. В путешествие с собой нужно будет взять только билет на игру и карточку FAN ID. Информация о вашем месте уже будет в базе. Кстати, билет на бесплатный поезд можно взять и позже. Предполагается, что во время чемпионата на вокзалах будут работать специальные кассы, только для нужд болельщиков. Но оформить себе бесплатный проезд лучше заранее, чтобы избежать диких очередей.
Читайте также:
Микроизменения в городе
Почему загс перенесли из Чаши на «Казанскую ярмарку»
Казанский Портал: последние новости
В казанском цирке поселились комары. Их очень много Мэру Казани поручили обсудить с жителями «мусорный» завод Исполком о ТЦ Espace: он органично впишется в окружающую среду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»136
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»22
Рудковская опозорила Плющенко55
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение