«Улицу красных фонарей» в Нижнем Новгороде лишили развратной рекламы

В администрации Нижнего Новгорода корреспонденту NN.RU рассказали, что вывески сняли, чтобы они не нарушали историко-архитектурную концепцию города. Разношерстная наружная реклама портила внешний вид исторической части города. Сначала к общему знаменателю начали приводить Большую Покровскую, Варварскую, Бетанкура, Самаркандскую, Керченскую и Стрелку. Теперь пришел черед Нижне-Волжской набережной (также разрабатываются архитектурно-художественные концепции на улицы Белинского, Ильинскую и Мещерский бульвар).

Вывески стрип-клубов не были согласованы с администрацией города и за это владельцам грозили административные штрафы до 200 тысяч рублей.

— Это побудило их добровольно демонтировать вывески и привести их в соответствие с правилами, — считают в городской администрации.

NN.RU дозвонился до директора клуба реклама которого ранее вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Мы писали о том, что по бокам от входа в «Город грехов» владельцы повесили экраны на которых транслировались кадры с танцующими при минимуме одежды девушками, а также обещания, что внутри заведения все дамы будут топлес. Некоторых нижегородцев это возмутило, а в клубе излишней эротики в своих рекламных роликах не увидели. Но вот теперь им пришлось ее убрать.

— Наружная реклама не была согласована с администрацией города, сейчас мы готовим новые макеты наших вывесок для согласования. Они станут скромнее, девушек не будет, — рассказала NN.RU директор заведения. — Конечно, это сказалось на нашей работе, не все наши «соседи» по первому требованию убрали рекламу, поэтому когда у нас уже ничего не было, у соседей все светилось. Но сейчас мы окажемся в одинаковых условиях, а значит будет здоровая конкуренция.

Еще в одном стрип-баре — «Жара», который привлекал силуэтами обнаженных дам, прокомментировать ситуацию по телефону не смогли, обещали перезвонить, но на момент выхода материала комментария не поступило.

В стрип-клубе «33» также комментария пока не предоставили.

NN.RU спрашивал читателей, как они относятся к стрип-клубам на Нижне-Волжской и их рекламе.

Большиство (40%) проголосовало за то, что: «эти заведения нужно перенести в более укромное место», 30% ни клубы, ни вывески не мешают, 25% пожелали, чтобы такой рекламы не было, но против клубов не возражают, просто более «скромных». Еще 5% выбрало вариант «мне все равно».