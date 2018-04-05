Ещё
Президент Федерации футбола Франции лечится от лейкемии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Федерации футбола Франции лечится от лейкемии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт признался, что лечится от лейкемии. 76-летний функционер в начале 2000-х годов победил рак, а федерацию возглавил в 2011 году.
— С начала февраля я прохожу лечение от лейкемии, — цитирует L’Equipe Ле Грэта. — Это наименее серьезная форма болезни. Время от времени ложусь в больницу, потом выхожу работать. Прогресс есть. Со мной работают лучшие специалисты, так что я настроен оптимистично. Прогнозы хорошие. Думаю, вернусь скоро и продолжу свою работу.
Спорт-Экспресс: последние новости
РФС ждет информацию от "Амкара", после чего будет принято решение о отправки комиссии в Пермь Юрген Клопп: "Салах сказал: "Я буду в порядке" "Барселона" сообщила Андре Гомишу, что он должен найти себе новый клуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»135
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»22
Рудковская опозорила Плющенко54
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение