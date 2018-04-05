Президент Федерации футбола Франции лечится от лейкемии

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт признался, что лечится от лейкемии. 76-летний функционер в начале 2000-х годов победил рак, а федерацию возглавил в 2011 году.

— С начала февраля я прохожу лечение от лейкемии, — цитирует L’Equipe Ле Грэта. — Это наименее серьезная форма болезни. Время от времени ложусь в больницу, потом выхожу работать. Прогресс есть. Со мной работают лучшие специалисты, так что я настроен оптимистично. Прогнозы хорошие. Думаю, вернусь скоро и продолжу свою работу.