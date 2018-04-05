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Клопп зол на календарь Премьер-лиги
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Клопп зол на календарь Премьер-лиги 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
После матча с «Манчестер Сити» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь Премьер-лиги.
"Следующий матч мы играем в субботу в 12:30. Если Премьер-лига хочет увидеть игру такого качества, как сегодня, ей стоит задуматься. Выступления в Лиге чемпионов не должны вызывать проблем. Это должно быть чем-то приятным.
Нам действительно будет сложно. «Эвертон» более счастлив такому расписанию, и это несправедливо. Мы должны как-то отобрать состав на субботу. Я очень зол на людей, которые принимают решения в Премьер-лиге", — цитирует Клоппа Mirror.
Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» стартует в субботу в 14:30 мск.
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