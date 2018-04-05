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Иркутские белорусы приглашают иркутян «разбудить медведя»
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Иркутские белорусы приглашают иркутян «разбудить медведя» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» традиционно каждый год проводит большое оригинальное праздничное событие, с элементами народных игр, танцев, хороводов и старинных песен, посвящённых пробуждению Медведя.
«На нашем празднике не бывает «зрителей», все участники вовлекаются в активное действие, — говорит один из организаторов праздника Алег Рудаков. — Буквально каждый сможет не только принять участие в играх, хороводах, весенних народных забавах, но и научиться танцевать белорусские народные танцы. Наши опытные «крывічы» обучат каждого, включая детей с 5-летнего возраста. Кроме этого парни-удальцы смогут поучаствовать в «Баруканьне» — борьбе по-медвежьи! А победитель получит титул «Чемпион Камаедзiца — 2018» и ценный приз! Независимо от национальности мы рады каждому участнику нашего Праздника!»
Кроме развлекательной программы на празднике будет чай на костре. Правда, гостям нужно позаботиться об угощении — принести что-то вкусненькое, желательно, то, чем любит лакомиться медведь: орехи, мёд, гороховую кашу, кисель из овса, морковку.
Праздник состоится на Ершовской горе на склоне между заливом Ангары, пляжем «Якоби» и Клубом «Дикая лошадь». Начало в 12 часов.
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