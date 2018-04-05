Ещё
Свое мастерство повышают измайловские каратисты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свое мастерство повышают измайловские каратисты 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Соревнования по карате в дисциплине «ката», в которых приняло участие около 50 человек, состоялись в Измайлове.
В Центре культуры и спорта «Измайлово» в конце марта состоялись соревнования по карате. На помост в этот день вышли порядка полусотни спортсменов разного возраста и весовых категорий, занимающихся в секции района Измайлово. Задачей проведения соревнований ставилось выявление сильнейших воспитанников, повышение психологической подготовки для более серьезных стартов, приобретение соревновательного опыта, который юным москвичам совсем скоро пригодится.
По мнению организаторов и тренеров, ребята справились с поставленными задачами, показав хорошие результаты. Лучшие спортсмены получили свои заслуженные награды, а другие участники получат возможность подтянуться и успешно выступить на следующих стартах.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Измайловское диво вышло в финал видеофестиваля 19 спортсменов, которые учатся в Измайлово, отправились на Олимпиаду в Пхёнчхан Бронзовую медаль Чемпионата России по боксу привезла студентка из Измайлово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»135
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»22
Рудковская опозорила Плющенко54
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут22
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании103
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение