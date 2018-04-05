Свое мастерство повышают измайловские каратисты

Соревнования по карате в дисциплине «ката», в которых приняло участие около 50 человек, состоялись в Измайлове.

В Центре культуры и спорта «Измайлово» в конце марта состоялись соревнования по карате. На помост в этот день вышли порядка полусотни спортсменов разного возраста и весовых категорий, занимающихся в секции района Измайлово. Задачей проведения соревнований ставилось выявление сильнейших воспитанников, повышение психологической подготовки для более серьезных стартов, приобретение соревновательного опыта, который юным москвичам совсем скоро пригодится.

По мнению организаторов и тренеров, ребята справились с поставленными задачами, показав хорошие результаты. Лучшие спортсмены получили свои заслуженные награды, а другие участники получат возможность подтянуться и успешно выступить на следующих стартах.