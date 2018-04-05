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Бесплатные грибы! В Mushroom Wars 2 пройдёт серия турниров
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Бесплатные грибы! В Mushroom Wars 2 пройдёт серия турниров 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Скоростная стратегия в реальном времени с элементами MOBA приглашает всех желающих познакомиться с глазастыми грибами и принять участие в серии турниров. Mushroom Wars 2 в эти выходные будет бесплатной в Steam.
Стать Грибным повелителем и отправить свои тяжеловооружённые грибные войска сражаться не на жизнь, а на смерть, сможет любой желающий с 20:00 по московскому времени четверга, 5 апреля, до 23:00 воскресенья, 8 апреля.
А чтобы бесплатные грибные войны стали ещё интереснее, Zillion Whales проведёт серию турниров! Любой желающий может зарегистрироваться на официальном сайте и принять участие в отборочном туре первой квалификации. Самые отважные и умелые повелители грибов получат реальные денежные и внутриигровые призы. А первым 16 игрокам, которые зарегистрируются для участия в турнире, подарят копию игры!
Первый отборочный тур начнётся в субботу, 7 апреля, в 21:00 по московскому времени. Увидеть его трансляцию можно на Twitch-канале.
И да пребудут с вами выходные и грибы из Mushroom Wars 2!
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