Бесплатные грибы! В Mushroom Wars 2 пройдёт серия турниров

Скоростная стратегия в реальном времени с элементами MOBA приглашает всех желающих познакомиться с глазастыми грибами и принять участие в серии турниров. Mushroom Wars 2 в эти выходные будет бесплатной в Steam.

Стать Грибным повелителем и отправить свои тяжеловооружённые грибные войска сражаться не на жизнь, а на смерть, сможет любой желающий с 20:00 по московскому времени четверга, 5 апреля, до 23:00 воскресенья, 8 апреля.

А чтобы бесплатные грибные войны стали ещё интереснее, Zillion Whales проведёт серию турниров! Любой желающий может зарегистрироваться на официальном сайте и принять участие в отборочном туре первой квалификации. Самые отважные и умелые повелители грибов получат реальные денежные и внутриигровые призы. А первым 16 игрокам, которые зарегистрируются для участия в турнире, подарят копию игры!

Первый отборочный тур начнётся в субботу, 7 апреля, в 21:00 по московскому времени. Увидеть его трансляцию можно на Twitch-канале.

И да пребудут с вами выходные и грибы из Mushroom Wars 2!