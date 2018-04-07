«Бавария» проявляет интерес к тер Штегену

Нойер впервые за полгода провел тренировку с мячом (фото)

Как сообщает Don Balon, немецкий футболист получил предложение от «Баварии».

Отмечается, что мюнхенский клуб недоволен физическим состоянием Мануэля Нойера, который с сентября 2017 года продолжает курс восстановления от перелома ноги.

Отмечается, что чемпион Германии готов выложить за 25-летнего тер Штегена 100 млн евро.

В нынешнем сезоне экс-вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха провел за «Барселону» 40 матчей, пропустил 23 гола и 23 раза оставлял свои ворота «сухими».