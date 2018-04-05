Пресс-служба «Баварии» рассказала о состоянии травмированного футболиста Нойера

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

Отмечается, что Нойер впервые за полгода провёл легкую тренировку.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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