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Пресс-служба «Баварии» рассказала о состоянии травмированного футболиста Нойера
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Пресс-служба «Баварии» рассказала о состоянии травмированного футболиста Нойера 

RT на русском 30 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер впервые после перенесённого перелома ноги приступил к работе с мячом.
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Отмечается, что Нойер впервые за полгода провёл легкую тренировку.
Голкипер получил перелом ноги в 2017 году во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а затем на одном из занятий «Баварии», после чего ему пришлось перенести операцию.
Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
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