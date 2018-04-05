Кубанские гимнасты завоевали 55 медалей и 21 золотую на первенстве ЮФО и СКФО

Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок, и среди юношей и девушек прошло в Ростове-на-Дону. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из семи субъектов Российской Федерации, в том числе 27 кубанских спортсменов.

Сборные команды юношей, девушек и юниорок из Краснодарского края заняли первые места. Порадовала команда юношей, которая опередила ближайших соперников — команду Волгоградской области почти на 40 баллов.

Наиболее отличились перворазрядники из Краснодара — Тимур Садыков (7 золотых медалей из восьми возможных), Елизавета Ус (5 золотых из шести возможных), второразрядники Елена Чурсина из Сочи (4 золотые медали из шести), Тимофей Франчук (Краснодар) — 3 золотые медали.

Хорошо выступила Екатерина Фищенко, выиграв 1-е место в многоборье и 1-е место в вольных упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.

По программе мастеров спорта второе и третье место соответственно заняли краснодарки Светлана Дульцова и Софья Корних. Их разделили всего 0,048 балла.

Прошедшие соревнования были отборочными для участия в первенстве России. Теперь команды юношей и девушек примут участие в первенстве России, которое пройдет во Владимире с 15 по 21 мая. Команда юниорок примет участие в первенстве России с 25 по 30 июня 2018 г. в Челябинске.

Результаты командных соревнований среди юниорок:

1 место — Краснодарский край (Дульцова Светлана, Корних Софья, Фищенко Екатерина — Краснодар, Захарчук Алина — Славянск-на-Кубани, Коцюбенко Алина — Новороссийск, Гладнева Виктория — Армавир).

2 место — Ростовская область;

3 место — Волгоградская область.

Результаты командных соревнований среди юниоров:

1 место — Ростовская область;

2 место — Волгоградская область;

Результаты командных соревнований среди девушек:

1 место — Краснодарский край (Ус Елизавета, Ваккер Карина, Третьякова Ксения — Краснодар, Рощина Людмила — Анапа, Чурсина Елена — Сочи, Данильченко Алла — Славянск-на-Кубани)

2 место — Ростовская область;

3 место — Волгоградская область.

Результаты командных соревнований среди юношей:

1 место — Краснодарский край (Садыков Тимур, Бондаренко Егор А., Галицкий Максим, Франчук Тимофей, Гузаревич Артем, Бондаренко Егор С. — все представители города Краснодара);

2 место — Волгоградская область;

3 место — Ростовская область.

Результаты личного многоборья среди юниорок:

по программе МС 2 место — Дульцова Светлана (Краснодар)

3 место — Корних Софья (Краснодар).

по программе КМС 1 место — Фищенко Екатерина (Краснодар)

Результаты личного многоборья среди девушек:

программа 1 разряда

1 место — Ус Елизаветта (Краснодар)

программа 2 разряда

2 место — Чурсина Елена (Сочи)

3 место — Данильченко Алла (Славянск-на-Кубани)

Результаты личного многоборья среди юношей:

программа 1 разряда

1 место — Садыков Тимур (Краснодар);

программа 2 разряда

3 место — Франчук Тимофей (Краснодар).

Результаты финалов в отдельных видах многоборья

Юниоры — программа МС:

Калачев Данил (Краснодар) — 3 м брусья, 3м — перекладина

Бондаренко Павел (Краснодар) — 3 м опорный прыжок

Юниоры — программа КМС:

Бурмистров Кирилл (Краснодар) — 2 м — брусья, 2 м — перекладина, 3 м — вольные упражнения

Юноши — программа 1р.

Садыков Тимур (Краснодар) — 1 м –вольные упражнения, 1м-кольца, 1м-опорный прыжок, 1м-брусья, 1м— перекладина, 2 м-конь.

Галицкий Максим (Краснодар) — 2м-перекладина

Бондаренко Егор (Краснодар) — 2м — брусья, 3 м — вольные упражнения

Юноши — программа 2р.

Франчук Тимофей (Краснодар) — 1 м-брусья, 1 м — перекладина, 2 м-опорный прыжок, 3 м-вольные упражнения, 3м-конь, 3м-кольца

Гузаревич Артем (Краснодар) — 2м-конь, 2м-перекладина.

Юниорки — программа МС Дульцова Светлана (Краснодар) –3 м — брусья, 2 м — бревно,

Захарчук Алина (Славянск –на-Кубани) –3 м — бревно.

Юниорки — программа КМС Фищенко Екатерина (Краснодар) — 1 м — вольные упражнения, 3 м — опорный прыжок,

3 м — брусья.

Девушки — программа 1 р.

Ус Елизавета (Краснодар) — 1 м— опорный прыжок, 1 м — бревно, 1 м— вольные упражнения

Ваккер Карина (Краснодар) –2 м — брусья.

Чубырь Анастасия (Краснодар) –3 м — бревно, 2 м — вольные упражнения.

Третьякова Ксения (Краснодар) — 2 м — опорный прыжок, 3 м — брусья.

Девушки — программа 2р.

Чурсина Елена (Сочи) — 3 м — опорный прыжок, 1 м— брусья, 1 м — бревно,1 м — вольные упражнения

Рощина Людмила (Анапа) — 1 м— опорный прыжок.

Данильченко Алла (Славянск-на-Кубани) –3 м — вольные упражнения