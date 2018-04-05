Кубанские гимнасты завоевали 55 медалей и 21 золотую на первенстве ЮФО и СКФО 

Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике среди юниоров и юниорок, и среди юношей и девушек прошло в Ростове-на-Дону. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из семи субъектов Российской Федерации, в том числе 27 кубанских спортсменов.
Сборные команды юношей, девушек и юниорок из Краснодарского края заняли первые места. Порадовала команда юношей, которая опередила ближайших соперников — команду Волгоградской области почти на 40 баллов.
Наиболее отличились перворазрядники из Краснодара — Тимур Садыков (7 золотых медалей из восьми возможных), Елизавета Ус (5 золотых из шести возможных), второразрядники Елена Чурсина из Сочи (4 золотые медали из шести), Тимофей Франчук (Краснодар) — 3 золотые медали.
Хорошо выступила Екатерина Фищенко, выиграв 1-е место в многоборье и 1-е место в вольных упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта.
По программе мастеров спорта второе и третье место соответственно заняли краснодарки Светлана Дульцова и Софья Корних. Их разделили всего 0,048 балла.
Прошедшие соревнования были отборочными для участия в первенстве России. Теперь команды юношей и девушек примут участие в первенстве России, которое пройдет во Владимире с 15 по 21 мая. Команда юниорок примет участие в первенстве России с 25 по 30 июня 2018 г. в Челябинске.
Результаты командных соревнований среди юниорок:
1 место — Краснодарский край (Дульцова Светлана, Корних Софья, Фищенко Екатерина — Краснодар, Захарчук Алина — Славянск-на-Кубани, Коцюбенко Алина — Новороссийск, Гладнева Виктория — Армавир).
2 место — Ростовская область;
3 место — Волгоградская область.
Результаты командных соревнований среди юниоров:
1 место — Ростовская область;
2 место — Волгоградская область;
3 место — Краснодарский край (Калачев Данил, Бондаренко Павел, Бурмистров Кирилл, Лузин Вадим — все представители города Краснодара).
Результаты командных соревнований среди девушек:
1 место — Краснодарский край (Ус Елизавета, Ваккер Карина, Третьякова Ксения — Краснодар, Рощина Людмила — Анапа, Чурсина Елена — Сочи, Данильченко Алла — Славянск-на-Кубани)
2 место — Ростовская область;
3 место — Волгоградская область.
Результаты командных соревнований среди юношей:
1 место — Краснодарский край (Садыков Тимур, Бондаренко Егор А., Галицкий Максим, Франчук Тимофей, Гузаревич Артем, Бондаренко Егор С. — все представители города Краснодара);
2 место — Волгоградская область;
3 место — Ростовская область.
Результаты личного многоборья среди юниорок:
по программе МС 2 место — Дульцова Светлана (Краснодар)
3 место — Корних Софья (Краснодар).
по программе КМС 1 место — Фищенко Екатерина (Краснодар)
Результаты личного многоборья среди девушек:
программа 1 разряда
1 место — Ус Елизаветта (Краснодар)
программа 2 разряда
2 место — Чурсина Елена (Сочи)
3 место — Данильченко Алла (Славянск-на-Кубани)
Результаты личного многоборья среди юношей:
программа 1 разряда
1 место — Садыков Тимур (Краснодар);
программа 2 разряда
3 место — Франчук Тимофей (Краснодар).
Результаты финалов в отдельных видах многоборья
Юниоры — программа МС:
Калачев Данил (Краснодар) — 3 м брусья, 3м — перекладина
Бондаренко Павел (Краснодар) — 3 м опорный прыжок
Юниоры — программа КМС:
Бурмистров Кирилл (Краснодар) — 2 м — брусья, 2 м — перекладина, 3 м — вольные упражнения
Юноши — программа 1р.
Садыков Тимур (Краснодар) — 1 м –вольные упражнения, 1м-кольца, 1м-опорный прыжок, 1м-брусья, 1м— перекладина, 2 м-конь.
Галицкий Максим (Краснодар) — 2м-перекладина
Бондаренко Егор (Краснодар) — 2м — брусья, 3 м — вольные упражнения
Юноши — программа 2р.
Франчук Тимофей (Краснодар) — 1 м-брусья, 1 м — перекладина, 2 м-опорный прыжок, 3 м-вольные упражнения, 3м-конь, 3м-кольца
Гузаревич Артем (Краснодар) — 2м-конь, 2м-перекладина.
Юниорки — программа МС Дульцова Светлана (Краснодар) –3 м — брусья, 2 м — бревно,
Захарчук Алина (Славянск –на-Кубани) –3 м — бревно.
Юниорки — программа КМС Фищенко Екатерина (Краснодар) — 1 м — вольные упражнения, 3 м — опорный прыжок,
3 м — брусья.
Девушки — программа 1 р.
Ус Елизавета (Краснодар) — 1 м— опорный прыжок, 1 м — бревно, 1 м— вольные упражнения
Ваккер Карина (Краснодар) –2 м — брусья.
Чубырь Анастасия (Краснодар) –3 м — бревно, 2 м — вольные упражнения.
Третьякова Ксения (Краснодар) — 2 м — опорный прыжок, 3 м — брусья.
Девушки — программа 2р.
Чурсина Елена (Сочи) — 3 м — опорный прыжок, 1 м— брусья, 1 м — бревно,1 м — вольные упражнения
Рощина Людмила (Анапа) — 1 м— опорный прыжок.
Данильченко Алла (Славянск-на-Кубани) –3 м — вольные упражнения