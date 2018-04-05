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WADA не будет оспаривать срок дисквалификации Срны
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WADA не будет оспаривать срок дисквалификации Срны 

Советский спорт 52 минуты назад
«WADA решило не апеллировать по этому делу. Тем не менее, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции», — цитирует представителя WADA «Футбол 24».
Напомним, 35-летний Дарио Срна был дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром Украины на 17 месяцев.
Срок дисквалификации начался с даты взятия пробы — 22 марта 2017 года. Соответственно, Дарио Срна сможет вернуться на поле 22 августа 2018 года, а к тренировкам с командой — за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.
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