В США школьники выступили против требования носить прозрачные рюкзаки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Учащихся школы Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, штат Флорида, в которой 14 февраля застрелили 17 человек, обязали носить прозрачные рюкзаки. Школьникам не понравилось это нововведение, и они стали активно протестовать против него.

Учащимся выдали бесплатные прозрачные рюкзаки после весенних каникул. Руководство школы считает, что благодаря этой мере предосторожности в школу нельзя будет пронести оружие. Школьники считают это вторжением в свое личное пространство.

Многие стали выражать протест, положив в рюкзак плакат с определенной надписью.

And that, they are pic.twitter.com/QuqOt1V4aU

— Kyra Parrow (@longlivekcx) April 2, 2018

​"Прозрачные рюкзаки — это тупо".

This backpack is probably worth more than my life #trends #NeverAgain pic.twitter.com/sVAfRbt12R

— Carmen Lo // #NEVERAGAIN (@xo_karmin_ox) April 2, 2018

​"Этот рюкзак, возможно, стоит больше, чем моя жизнь".

#MSDStrong pic.twitter.com/kKn1saUDTC

— Cameron Kasky (@cameron_kasky) April 3, 2018

​Некоторые выразили свой протест в соцсетях в попытке обратить внимание властей на реальные проблемы.

My new backpack is almost as transparent as the NRA’s agenda. I feel sooo safe now. As much as I appreciate the effort we as a country need to focus on the real issue instead of turning our schools into prisons. #clearbackpacks #MarchForOurLives pic.twitter.com/HqBIeGjzF9

— Lauren Hogg (@lauren_hoggs) April 2, 2018

​"Мой новый рюкзак почти такой же прозрачный, как повестка дня Национальной стрелковой ассоциации. Я теперь чувствую себя в такоооооой безопасности. Я ценю усилия, но мы как страна должны сосредоточиться на реальной проблеме, а не превращать наши школы в тюрьмы".

😊 pic.twitter.com/Sv9gY1ABoN

— Lex Michael (@lexforchange) April 2, 2018

​"В этом рюкзаке есть все, до чего политикам есть дело, кроме денег".

So we got clear backpacks today. They never said we couldn’t customize them. pic.twitter.com/QMwC0pAM4v

— Sheryl (Oli) #neveragain (@tsukkiu) April 2, 2018

​"Нам дали прозрачные рюкзаки. Но никто не запрещал нам их модифицировать (надпись — «заключенный номер 0612074413»).

В Instagram нововведению посвятили целый аккаунт.

IS THIS ANY BETTER SQUIDWARD? I MADE THIS ONE WITH MY TEARS 😭😭😭

Публикация от Invisible Backpack Edition (@msdcamo2)

4 Апр 2018 в 4:01 PDT "Так, а когда уже появится наша прозрачная школьная форма?".

You have students bringing actual rubber ducks to school for fun, never forget 😂

Публикация от Invisible Backpack Edition (@msdcamo2)

4 Апр 2018 в 7:11 PDT "Это утки. Это по-утиному тупо" (This ducks, this is ducking stupid — игра слов, отсылка к популярному англоязычному ругательному слову — ред.)

Один из учеников отличился особо и превратил свой рюкзак в аквариум, который принес с собой на уроки.

LMFAOOOOO HE ACTUALLY DID IT IM LAUGHING @zack.250 you win Zack

Публикация от Invisible Backpack Edition (@msdcamo2)

4 Апр 2018 в 9:30 PDT