Луис Адриано: Сейчас нужно подумать о чемпионате России, мы приближаемся к лидерам

«Спартак» станет чемпионом, если победит «Анжи» и «Урал». И Кубок возьмет»

"Слава богу, я хорошо провожу время в России, забиваю голы и помогаю команде. Сегодня мы сделали еще один шаг к трофею. «Спартак» сыграл хорошо, мы не дали шансов сопернику.

Сейчас нужно подумать о чемпионате России, мы приближаемся к лидерам. Если «Спартак» выиграет два титула, это будет идеальный конец сезона", — цитирует бразильца Lance.

На данный момент красно-белые занимают 2-ю позицию в таблице РФПЛ, уступая «Локомотиву» 2 очка.