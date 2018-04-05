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Луис Адриано: Сейчас нужно подумать о чемпионате России, мы приближаемся к лидерам
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Луис Адриано: Сейчас нужно подумать о чемпионате России, мы приближаемся к лидерам 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: Советский спорт
«Спартак» станет чемпионом, если победит «Анжи» и «Урал». И Кубок возьмет»
"Слава богу, я хорошо провожу время в России, забиваю голы и помогаю команде. Сегодня мы сделали еще один шаг к трофею. «Спартак» сыграл хорошо, мы не дали шансов сопернику.
Сейчас нужно подумать о чемпионате России, мы приближаемся к лидерам. Если «Спартак» выиграет два титула, это будет идеальный конец сезона", — цитирует бразильца Lance.
На данный момент красно-белые занимают 2-ю позицию в таблице РФПЛ, уступая «Локомотиву» 2 очка.
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