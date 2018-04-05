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Когда традиции важнее жизни: японскому мэру стало плохо на ринге, но помочь ему не разрешили
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Когда традиции важнее жизни: японскому мэру стало плохо на ринге, но помочь ему не разрешили 

Bigpicture.ru 41 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
66-летний мэр города Майдзуру Рёзо Татами (Ryozo Tatami) потерял сознание перед поединком сумо. Мужчина рухнул прямо на ринге, но женщинам-медикам не разрешили оказать ему помощь, потому что на ринг женщинам заходить нельзя.
Источник: The Guardian
Рёзо Татами стало плохо, когда он произносил вступительную речь перед боем. К мужчине сразу бросились несколько женщин, помощницы и медики, чтобы оказать первую помощь. Но сделать это им не удалось. Ринг считается священным местом, и женщинам туда заходить запрещено, чтобы не осквернить его. Судья настоятельно попросил дам покинуть священное место и потребовал охрану вывести их.
Рёзо доставили в больницу, где экстренно провели операцию. Сейчас его состояние стабильно. Но ситуация, которая произошла на ринге, вызвала шквал критики в адрес судьи.
Председатель Ассоциации сумо Японии позже извинился за инцидент.
«В ситуации, которая была опасной для жизни, эта реакция была неуместной. Мы приносим искренние извинения».
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