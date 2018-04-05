В Японии женщинам, пытавшимся помочь мэру с инсультом, запретили подниматься на священный ринг для сумо (ВИДЕО)

В Японии во время соревнований по сумо у мэра, произносящего речь на ринге, произошел инсульт. К градоначальнику немедленно бросились женщины с медицинским образованием, которые хотели оказать ему первую помощь. Однако организаторы приказали дамам уйти с дохё — площадки для борьбы, считающейся священной, сообщает

Открывающий соревнования в Киото 66-летний мэр города Майдзуру (префектура Киото) Риозо Татами, упал, сраженный инсультом, прямо на ринг во время своего выступления в среду, 4 апреля. Дохё считается священным местом и перед боями очищается в специальном ритуале. Женщинам запрещено участвовать в турнирах по сумо, касаться ринга или наступать на него, поскольку такое поведение рассматривается как осквернение святыни.

Сразу несколько женщин выбежали на ринг для оказания помощи мэру. Однако судьи немедленно напомнили им о запрете подниматься на дохё. Две женщины замешкались и сначала хотели последовать приказу, но затем все же вернулись на ринг к пострадавшему.

Действия судей вызвали критику со стороны спортивных комментаторов и возмущение в японских социальных сетях. Председатель Ассоциации сумо Японии, бывший чемпион по этому древнему виду спорта Нобуёси Хокутоми позже принес искренние извинения за инцидент и выразил свою признательность женщинам за оказанную ими помощь.

「女性の方は土俵から降りてください」 京都・舞鶴での大相撲の巡業中、土俵上で挨拶中に倒れた市長を救命しようとした女性に向けられたアナウンスに批判の声が高まっています。人命に関わる事態への対応をめぐり、相撲協会は謝罪していますが…#NEWS23 はよる11時10分から#大相撲 #相撲 #巡業 pic.twitter.com/NusQOx4iIh

— news23 (@news23_tbs) 5 апреля 2018 г.

В администрации города Майдзуру позже сообщили, что у мэра произошло субарахноидальное кровотечение головного мозга. Он находится в стабильном состоянии в больнице.

Это не первый случай, когда запрет в сумо на присутствие женщин вызвал ожесточенные споры в обществе. Так, японский политик Фусаэ Оота, занимавшая пост губернатора Осаки с 2000-го по 2008 год, была вынуждена вручать награду ежегодного Осакского Большого турнира сумо рядом с рингом. До этого в Ассоциации сумо отклонили ее неоднократные просьбы разрешить подняться на дохё на том основании, что это опозорит древние традиции спорта.

Площадка для борьбы сумо представляет собой квадратный помост высотой 34-60 см (дохё). Дохё сделан из утрамбованной глины особого сорта и покрыт сверху тонким слоем песка. Поединок проходит в круге диаметром в 4,55 м (15 сяку), границы которого проложены особыми плетенками из рисовой соломы (тавара).

В центре дохё расположены две белые полосы, обозначающие стартовые позиции борцов. Песок вокруг круга (змеиный глаз) тщательно разравнивается вениками перед началом каждой схватки. По сторонам дохё в глине в нескольких местах сделаны ступеньки, чтобы борцы и судьи могли на него подняться.

Песок, который покрывает глиняный дохё, в синтоизме символизирует чистоту, бросаемая соль символизирует очищение, навес над дохё (яката) выполнен в стиле крыши в синтоистском святилище. Перед боями проводится церемония очищения дохё.