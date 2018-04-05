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Андрей Рублев: «После Майами сплю в Москве хорошо, с акклиматизацией порядок»
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Андрей Рублев: «После Майами сплю в Москве хорошо, с акклиматизацией порядок» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Российский теннисист Андрей Рублев отметил, что у него в Кареном Хачановым есть преимущество пртив всех игроков на задней линии. Рублев также добавил, что после прилета в Москву чувствует себя достаточно хорошо.
— Я прилетел во вторник вечером, позже всех, но чувствую себя достаточно хорошо. Высыпаюсь хорошо, и нет такого, что меня клонит в сон днем, — цитирует РИА «Новости» Рублева. — У нас преимущество с Хачановым против всех игроков на задней линии, у нас высокий темп. Пары, которые привыкли играть вместе, имеют свои стратегии, они думают над ними, а мы действуем без схемы, напролом. И нам в этом плане проще.
Хачанов: Понятное дело, готовы. Мы одиночники, и когда мы играем пару, то с нами многим непривычно играть. Никто не может классно играть слета и выдерживать наши удары с задней линии.
Напомним, что матч Россия — Австрия пройдет 6-7 апреля на Малой спортивной арене «Лужников». Победитель получит право сыграть в матче плей-офф за место в Мировой группе в сентябре.
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