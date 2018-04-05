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Переписка в соцсетях закончилась гибелью москвички под Тосно
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Переписка в соцсетях закончилась гибелью москвички под Тосно 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Суд рассмотрит дело об убийстве 48-летней жительницы Москвы, сообщает Следственный комитет России. Женщину заманил в лес под Тосно мошенник из «Одноклассников», сообщает следком.
По версии ведомства, обвиняемый в конце 2015 года познакомился в социальных сетях с будущей жертвой. Обманывая собеседницу, мужчина уговорил её перечислить на свой счёт более 150 тысяч рублей.
Под предлогом поездки в круиз и заключения брака предполагаемый убийца предложил приятельнице встретиться в Псковской области. Оттуда он вывез женщину в тосненский лес, забил её до смерти и закопал в земле, утверждает следствие.
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