Ещё
Луиз Адриану: «Идеальным завершением сезона было бы завоевание двух трофеев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луиз Адриану: «Идеальным завершением сезона было бы завоевание двух трофеев» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий "Спартака" Луиз Адриану назвал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 1/4 финала Кубка России очередным шагом к трофею. Бразильский форвард во встрече в Самаре отметился голом.
— Слава богу, я хорошо провожу время, забиваю и помогаю «Спартаку» добиваться поставленных целей, — цитирует Lance Адриану. — Мы сделали очередной шаг, играли очень хорошо и не предоставили шансов сопернику, навязыв свою игру с первых минут.
Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате России — мы рядом с лидерами. Идеальным завершением сезона было бы завоевание двух трофеев.
Напомним, в чемпионате России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 24 турах 47 очков. Отставание от имеющего игру в запасе «Локомотива» составляет 2 очка. В 1/2 финала Кубка России «Спартак» дома примет «Тосно». Предварительно матч запланирован на 18 апреля, но дата может быть изменена.
Спорт-Экспресс: последние новости
Капитан сборной Австрии: "Я не был удивлен выбором одиночных игроков со стороны России" Дмитрий Хомуха: "Головину скоро 22. Пора становится лидером" "Бетис" потерял основного вратаря до конца сезона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»52
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»200
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение