Луиз Адриану: «Идеальным завершением сезона было бы завоевание двух трофеев»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану назвал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в 1/4 финала Кубка России очередным шагом к трофею. Бразильский форвард во встрече в Самаре отметился голом.

— Слава богу, я хорошо провожу время, забиваю и помогаю «Спартаку» добиваться поставленных целей, — цитирует Lance Адриану. — Мы сделали очередной шаг, играли очень хорошо и не предоставили шансов сопернику, навязыв свою игру с первых минут.

Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате России — мы рядом с лидерами. Идеальным завершением сезона было бы завоевание двух трофеев.

Напомним, в чемпионате России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 24 турах 47 очков. Отставание от имеющего игру в запасе «Локомотива» составляет 2 очка. В 1/2 финала Кубка России «Спартак» дома примет «Тосно». Предварительно матч запланирован на 18 апреля, но дата может быть изменена.