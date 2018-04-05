Дмитрий Хомуха: «Арсенал» приложит максимум усилий, ЦСКА будет крайне тяжело

Дмитрий Кириченко : ЦСКА окажет «Арсеналу» достойное сопротивление и, может быть, добьется положительного результата

«Я думаю, что «Арсенал» и по сей день остается крайне грозным соперником, находящемся на одном уровне с топ-клубами мира. В первую очередь, это связано с подбором игроков.

«Газета.Ru». Кроме того, лондонцы очень опасны из-за того, что эта Лига Европы для них является последней возможностью попасть на следующий год в Лигу чемпионов — уверен, что они приложат максимум усилий, и москвичам будем крайне сложно», — цитирует Хомуху

Матч между командами состоится сегодня, 5 апреля, в Лондоне. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.