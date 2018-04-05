Дмитрий Кириченко: У Головина будет запредельная мотивация проявить себя в матче с «Арсеналом»

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину В Ростове-на-Дону вязкое поле нивелировало мастерство Головина, а в Лондоне на изумрудном газоне «Эмирейтс» он сам получит удовольствие от игры. Не забудем и о великолепной атмосфере на трибунах. Мотивация проявить себя у Александра будет действительно запредельной. Арсен Венгер : Об интересе «Арсенала» к Головину пока речи не идет Головин очень силен, в его игре тяжело найти минусы. Он и быстр, и техничен, и хорошо понимает игру. Александр — невероятно перспективный футболист, но, чтобы прогрессировать, ему рано или поздно придется перебраться в европейский топ-чемпионат», — цитирует Кириченко RT. Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 22:05 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.