Корнаухов: «Арсенал» в матче ЦСКА уделит внимание и Дзагоеву, и Головину

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего первого гостевого матча «армейцев» с лондонским «Арсеналом» в 1/4 Лиги Европы, который пройдёт 5 апреля.

«ЦСКА попал на одного из фаворитов Лиги Европы. У «Арсенала» стоит задача выиграть трофей и попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, так как во внутреннем чемпионате шансов у них уже нет. Они будут играть сильнейшим составом, костяк которого составят трио полузащитников и сильнейшая атакующая группа в лице Озила, Ляказетта и Обамейянга.

«Арсенал» уделит внимание и Дзагоеву, и Головину. С Мусой они знакомы по чемпионату Англии. Для «Арсенала» стало откровением, что опорник Вернблум стал одним из лучших бомбардиров команды. Одно дело — изучать соперника на бумаге, и другое дело — реализовывать это на поле», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.