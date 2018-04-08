Александр Овечкин выиграл снайперский титул НХЛ в седьмой раз

Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю, повторив достижение 49-летней давности.

Рекордный титул

Александру Овечкину надо было сделать хет-трик в заключительном матче «регулярки» НХЛ, чтобы выбить голевой полтинник. Он сделал дубль, но первое место в снайперской гонке всё равно никому не отдал. — Отстой, что я не забил 50-й гол, но ничего, — рассуждал капитан «Вашингтона» после матча. Несколько раз я забивал 50, но мы никогда не выигрывали кубок Стэнли. Сейчас это самое важное. Сейчас наша цель — не личная статистика. Конечно, это приятно, в конце сезона обращаешь на это внимание, не хочешь проиграть гонку, потому что есть хороший шанс. Но самое главное — плей-офф. Мы готовы и в нетерпении ждём его начала.

С 2013 года, когда Овечкин в третий раз выиграл «Морис Ришар», он является рекордсменом по количеству этих трофеев в своей коллекции. Но сам приз, названный в честь легендарного снайпера 1940-х, стал вручаться только с 1999 года. Если брать всю историю лиги, то Овечкин повторил рекорд великого Бобби Халла , который держался 49 лет. Только эти двое становились лучшими снайперами семь раз.

В наши дни в НХЛ нет другого игрока, который бы столько забивал. В 32 года он стал лишь вторым хоккеистом в истории лиги после Фила Эспозито, который в этом возрасте стал лучшим снайпером сезона. Александр в очередной раз доказал, что в его баке ещё есть бензин, и он не собирается никуда уходить.

Гонка с Кучеровым , Лайне и 600-й гол в НХЛ Великая Восьмёрка с самого начала сезона дал понять, кто в доме хозяин. Хет-трик в первой игре, покер — во второй. Болельщики и эксперты уже шутили о пента-трике, но этого не случилось. Александр немного сбавил обороты, и к концу октября лидерство в гонке снайперов перехватил Никита Кучеров. До середины января двое россиян шли ноздря в ноздрю, но на весь сезон молодую звезду «Тампы» не хватило. Между тем, в борьбу за титул включились Евгений Малкин Вильям Карлссон и даже Эрик Стаал , а Кучеров угодил в безголевую яму и постепенно стал терять лидерские позиции. Овечкин тем временем продолжал штамповать голы и уходить в отрыв от соперников.

В марте спор за звание лучшего снайпера разгорелся с новой силой, когда в тройку лучших ворвался 19-летний финский вундеркинд Патрик Лайне . Он был решительно настроен обогнать своего кумира, и даже одно время делил с Овечкиным первое место.

К очной встрече 12 марта Овечкин и Лайне подходили, имея в активе по 40 шайб. Александр в той игре забил на одну шайбу больше, чем Патрик, а заодно покорил очередную статистическую вершину — 600 голов. Финский снайпер позже смог ещё раз догнать Александра, да и потом не отпускал его далеко, но в итоге финишировал вторым. Время Лайне ещё придёт, ну а пока Овечкин остаётся королём, как верно отметил тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

Сезон рекордов

Седьмой «Морис Ришар» и 600 голов — не единственные достижения Александра в этом сезоне. Овечкин брал новые вехи чуть ли не каждую неделю.

8 октября (мск): повторил рекорд НХЛ 100-летней давности, забив не менее трёх шайб в двух стартовых встречах сезона.

21 октября: забил 20-й гол в овертайме, установив рекорд лиги. До этого Овечкин делил первое место с Ягром.

26 ноября: забил 20-й хет-трик в карьере, повторив достижение Павла Буре

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

5 декабря: забил свой 578-й гол, войдя в топ-20 снайперов НХЛ.

3 января: забил 100-й победный гол в НХЛ, выйдя на девятое место в истории.

26 января: стал третьим игроком в истории после Майка Гартнера Уэйна Гретцки , забившим не менее 30 голов в своих первых 13 сезонах. И отдал 500-ю голевую передачу, став единственным россиянином в клубе «500+500».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

16 февраля: набрал 1100-е очко в НХЛ.

27 февраля: установил рекорд по количеству матчей за «Вашингтон» (984).

12 марта: забил 600-й гол, став четвёртым игроком в истории, который сделал это менее чем за 1000 матчей (990).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

16 марта: установил рекорд НХЛ среди россиян по количеству игр за один клуб (991), превзойдя достижение Андрея Маркова

20 марта: обогнал Яри Курри и вышел на 19-е место по голам в истории лиги (602).

27 марта: повторил рекорд Майка Босси и Уэйна Гретцки, забросив как минимум 45 шайб в девятый раз за карьеру.

2 апреля: провёл 1000-й матч в НХЛ. Овечкин стал первым«Вашингтона», кто сыграл 1000 матчей за клуб, и первым русским, сыгравшим 1000 матчей за один клуб. Всего в истории было 54 таких игрока.

3 апреля: стал рекордсменом среди российских игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота (29).

Александр сумел обогнать Павла Буре, который в аналогичных ситуациях отличился 28 раз.

6 апреля: вошёл в топ-5 игроков по количеству голов за одну команду в истории НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

8 апреля: вышел на восьмое место в истории по победным голам (102), опередив Джерома Игинлу.

Рекорды рекордами, но как же кубок?

Александр Великий не раз говорил, что личные достижения — хорошо, но командные результаты более значимы. «Вашингтон» пока ни разу не выигрывал заветную чашу, а в эпоху Овечкина даже не проходил дальше второго раунда. «Столичные» начнут новый поход за кубком Стэнли 13 апреля. Насколько успешной будет эта битва?

— Знаю, что в нашей раздевалке все уже устали от того, что в нас видят хорошую команду только регулярного сезона, которая не может добиться успеха в Кубке Стэнли, — сказал Овечкин после выхода в плей-офф. Надеюсь, что с этим составом мы сможем сделать шаг вперёд, задержимся в плей-офф и добьёмся своего. Этого все здесь хотят.

Чемпионский титул стал бы идеальным завершением такого впечатляющего сезона Великой Восьмёрки.