Этого Овечкина не остановит никто! Седьмой «Морис Ришар» идет в руки Ови (видео)

Вообще Александр Овечкин не должен был выходить на этот матч с «Нэшвиллом», у него было какое-то заболевание. Но на утреннюю раскатку Ови вышел, попробовал силы — и сказал журналистам, что будет играть.

ALEX OVECHKIN ROCKETS ONE HOME! WHAT A RIP! pic.twitter.com/Dtmgaw8fTv — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Вышел — и забил свой гол №605 за карьеру. Да, снова бросок в большинстве из левого круга вбрасывания, с передачи Евгения Кузнецова . Такие голы мы можем с закрытыми глазами описывать.

Овечкин в этом сезоне забил уже 47 голов. Ближайший преследователь Патрик Лайне (44) отстает на три шайбы, и у него остался лишь один матч в запасе. Думаю, что «Морис Ришар Трофи» у Ови теперь не отберут. Да, хотелось бы выбить 50 голов. Может, хет-трик в последнем матче чемпионата против «Нью-Джерси»? Но сам Овечкин говорит, что думает не о полтиннике, а о предстоящем плей-офф.

EVGENY KUZNETSOV FINDS TWINE TO GIVE THE CAPITALS THE LEAD! pic.twitter.com/RdbldqSwV6 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Роскошный матч провел Евгений Кузнецов, набрав 3 (2+1) очка. Его первый гол — вообще-то там шла передача на Овечкина, который должен был замыкать угол. Но защитник «Нэшвилла», упав, зачем-то решил отправить шайбу в свои ворота.

EVGENY KUZNETSOV FINISHES A GORGEOUS BACKHANDER! pic.twitter.com/EYEob8y9IB — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) April 6, 2018

Второй гол — это просто шедевр. Броском с неудобной стороны клюшки под перекладину на скорости. Да, Кузя, ты отжег!

Жаль только, что «Нэшвилл» в итоге победил — и завоевал «Президент Трофи» как лучшая команда регулярного чемпионата. Впервые в своей истории. Символично, что этот трофей отобрали у «Вашингтона», который владел им два года до этого. Но вряд ли кто в столице США из-за этого заплакал.

Вы заметили, что у Кузнецова и Артемия Панарина одинаковое количество очков, голов и передач? 27+55=82 — вот так шагают в ногу два героя молодежного чемпионата мира в Баффало. И оба впервые за карьеру НХЛ пробили отметку в 80 очков.

I finally made my @9Artemi Jackets video! I'm so proud of him and glad I can cheer him on! 🍞🏒💕 @BlueJacketsNHL @HockeyAgent1 #CBJ #artemipanarin #columbusbluejackets #breadman pic.twitter.com/d7zd4L1U7I — x— krystal9 (@Krystal_Panarin) April 5, 2018

Но вот Панарин на финише чемпионата набрал какую-то нереальную форму. Он уже пять матчей подряд набирает не меньше двух очков. В этой серии у него два гола и 11 передач. Что-то невероятное!

Плохо только, что «Питтсбург» победил в овертайме. Возможно, именно с этой командой придется играть «Коламбусу» в первом раунде, и раньше «пингвины» всегда выносили «Блю Джекетс».

3. РАСКЛАД НА ПЛЕЙ-ОФФ Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу, и там уже почти все ясно.

В Восточной конференции синхронно победили «Флорида» и «Филадельфия». Но там почти все ясно — «пантеры» отстают на четыре очка. Они должны победить дома «Баффало», которому ничего не нужно, а потом — «Бостон» на выезде в воскресенье. При этом «Филли» должна не взять ни одного очка в матче с «Рейнджерс». В общем, где-то шанс в 1% у «Флориды» есть, а значит, на чемпионат мира мы получаем Евгения Дадонова — в тройку к Вадиму Шипачеву Никите Гусеву . То есть шикарное ударное звено у нас будет.

Что интересно, до сих пор неизвестна ни одна из пар плей-офф. На Западе проиграл «Колорадо», но тот матч с «Сан-Хосе» ничего не решал. Потому что «Эвеланш» должны будут играть с «Сент-Луисом» у себя дома в субботу. И в этом матче на кону окажется путевка в плей-офф. Для сборной России это значит, что мы получим на чемпионат мира или Владимира Тарасенко , или громадного защитника Никиту Задорова . Хороши оба варианта.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Евгений КУЗНЕЦОВ (Вашингтон)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:4)

2** — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Питтсбургом» (4:5 ОТ)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Каролиной» (4:3)

Общий зачет по сезону*:

83 — Малкин

76 — Кучеров

74 — Овечкин

65 — Панарин

57 — Кузнецов

55 — Радулов

51 — Бобровский

48 — Дадонов, Тарасенко

39 — Василевский

33 — Варламов

32 — Проворов, Бучневич

23 — Анисимов

22 — Худобин

20 — Сергачев

19 — Задоров

18 — Орлов

16 — Наместников, Зайцев

14 — Куликов

12 — Якупов

10 — Слепышев, Голдобин

8 — Антипин, Барбашев, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Вашингтон — Нэшвилл — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

ОВЕЧКИН (КУЗНЕЦОВ), КУЗНЕЦОВ, КУЗНЕЦОВ — К. Смит, К. Смит, Йоси, Джохансен

В: Овечкин (1+0; -1, 0, 4, 21.54)

Кузнецов (2+1; -1, 0, 4, 20.16)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 21.09)

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 13.47)

Коламбус — Питтсбург — 4:5 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)

Веренски (ПАНАРИН), Калверт, Дженнер, Аткинсон (ПАНАРИН) — Кессел, Хорнквист, Летанг (МАЛКИН), Шири, Кессел

К: Панарин (0+2; +2, 0, 2, 23.10)

в Бобровский (43-38; 88,4%, 61.06)

П: Малкин (0+1; +1, 0, 3, 20.49)

Филадельфия — Каролина — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Раффл, ПРОВОРОВ, Жиру, Ворачек — Далбек, Ахо (ЗЫКОВ), Д. Стаал

Ф: Проворов (1+0; +1, 0, 3, 25.22)

К: Зыков (0+1; 0, 0, 0, 12.55)

Айлендерс — Рейнджерс — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Хикки, Бовилье — Хэйз

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 15.54)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 15.01)

Флорида — Бостон — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Барков (ДАДОНОВ), Ватрано, Маккканн — Донато, Хайнен

Ф: Дадонов (0+1; +2, 0, 5, 18.09)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 9.38)

Нью-Джерси — Торонто — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Заха, Вуд — Нюландер

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 3, 20.00)

Эдмонтон — Вегас — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)

Ньюджент-Хопкинс, Беннинг, Каммаллери, Рэтти — Макнэбб, Пирри, Линдберг

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 11.19)

Ванкувер — Аризона — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Д. Седин, Виртанен, Лайпсик, Д. Седин (Х. Седин, Эдлер) — Фишер, Степан, Стром

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 1, 14.16)

Сан-Хосе — Колорадо — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

К: Задоров (0+0; -2, 0, 2, 19.47)

Детройт — Монреаль — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Ларкин, Бертуцци, Хелм — Делорье, Галлахер, Делорье, Лехконен

Виннипег — Калгари — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Уилер, Штясны — Фу Лос-Анджелес — Миннесота — 5:4 ОТ (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)

Браун, Браун, Ридер, Браун, Браун — Мерфи, Дамба, Э. Стаал, Проссер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 106 (41+65) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 98 (38+60), Жиру Филадельфия — 98 (31+67), МАЛКИН Питтсбург — 97 (42+55), Маккиннон Колорадо — 95 (38+57), Холл Нью-Джерси — 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 85 (47+38), ПАНАРИН Коламбус, КУЗНЕЦОВ Вашингтон — по 82 (27+55), РАДУЛОВ Даллас — 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 66 (33+33), ДАДОНОВ Флорида — 63 (27+36).