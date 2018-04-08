Овечкин забил 49 голов за сезон, Тарасенко не попал в плей-офф

Отметка в 50 голов не покорилась Великой восьмёрке, хотя всё было возможно.

За океаном завершился регулярный чемпионат — сыграть осталось лишь один матч между «Бостоном» и «Флоридой», который был отложен на резервный день из-за погодных условий. Все интриги завершились достаточно быстро, не дав болельщикам возможности долго фантазировать, размышляя о том, «что будет, если…»

Определились пары первого раунда

Отложенный матч с участием «Брюинз» сохранил неопределённость с одной парой первого раунда — возможная победа «Бостона» над «пантерами» принесёт Маршану, Бержерону и компании первое место в Атлантическом дивизионе. Если это случится, то «мишки» будут играть с «Нью-Джерси», а в случае поражения их ждут парни из «Торонто».

Восток:

«Тампа-Бэй»/ «Бостон» — «Нью-Джерси» «Вашингтон» — «Коламбус» «Питтсбург» — «Филадельфия» «Бостон»/ «Тампа-Бэй» — «Торонто»

Запад:

«Нэшвилл» — «Колорадо» «Вегас» — «Лос-Анджелес» «Виннипег» — «Миннесота» «Анахайм» — «Сан-Хосе»

Овечкин остановился в шаге от «полтинника»

То, во что мало верили болельщики, почти случилось. В заключительном матче регулярного чемпионата лучшему снайперу сезона Александру Овечкину нужно было оформить хет-трик, чтобы добраться до отметки в 50 голов за сезон, и россиянин был очень близок к тому, чтобы на столь торжественной ноте оформить финиш «гладкого» сезона. Уже на третьей минуте Овечкин открыл счёт, показав, что настрой на покорние «полтинника» у него самый серьёзный.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

В начале третьего периода Александр оформил дубль, забив победный гол броском с вершины правого круга. До конца периода оставалось ещё 15 минут, и болельщики сделали всё, чтобы Овечкин нашёл в себе силы на юбилейную шайбу. Все трибуны начали скандировать: «Ови! Ови!», бурно приветствуя своего любимца.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Артемия Панарина. Увы, но красивая цифра Овечкину так и не покорилась. Он почти не уходил со льда в последние 8 минут встречи, количество его бросков в створ выросло до символической восьмёрки, все партнёры старались отпасовать именно на Александра, но гола так и не случилось. «Я старался. Что поделать, у меня были хорошие моменты в первом и втором периоде, а в третьем я не попал в пустые ворота. Shit happens. Думаю, что вы заметили, что я подошёл к плей-офф в хорошей форме», — сказал Овечкин, который в седьмой раз за карьеру взял «Морис Ришар Трофи». «Изначально мы не планировали что-то делать специально — хотелось просто сыграть хороший матч, используя все четыре звена. Но когда у Овечкина получилось забить две, я сказал ему, чтобы он готовился, потому что последний отрезок будет для него полным игрового времени. Все пытались ему помочь. Лично я даже помолился, чтобы он забил 50-й гол, но увы. Впрочем, 49 шайб — это тоже великолепный результат. Овечкин — выдающийся игрок; очень немногие могут повторить его достижение», — сказал главный тренер Барри Тротц. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон» будет играть с «Коламбусом» Сергея Бобровского

Самостоятельная «Филадельфия»

Матч «лётчиков» и «Рейнджерс» был первым в заключительном игровом дне, и «Филадельфия» избавила и соперников из «Флориды», и многочисленных болельщиков от мучительного ожидания. Если бы хоккеисты «Флайерз» уступили «рейнджерам», то в силу вступили бы самые различные варианты, среди которых был даже дополнительный 83-й матч в сезоне. Однако «лётчики» решили всё сами и в свою пользу. Клод Жиру сделал хет-трик и обошёл Никиту Кучерова в гонке бомбардиров (второе место, 102 очка против 100 у Никиты), вратарь Брайан Эллиотт отразил 17 бросков и сыграл на ноль, что принесло «Филадельфии» третье место в дивизионе и свидание с «Питтсбургом» в первом раунде. «Рейнджерам» же осталось только зализывать раны и искать нового тренера, так как Ален Виньо был ожидаемо отправлен в отставку после финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Колорадо» пробился в плей-офф, Тарасенко получил травму

Это был матч на грани жизни и смерти для обеих команд. «Блюзменов» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли устраивало даже поражение вне основного времени, а «Колорадо» нужна была только победа без подарков бонусных очков оппонентам. К грусти болельщиков «Сент-Луиса», весь матч прошёл по сценарию «лавин», которые забили первый гол под занавес стартовой двадцатиминутки, а потом уверенно развили преимущество. «Блюзмены» смогли огрызнуться голами Шварца и Шенна, но реальных шансов на то, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, у них не было. «Сент-Луис» впервые с 2011 года не попал в плей-офф, а «Колорадо» вышел туда впервые с 2014 года, и в первом раунде сыграет с «Нэшвиллом». Одной из причин для столь неудачного результата для «музыкантов» стала травма Владимира Тарасенко. Россиянин сыграл в матче лишь 2 минуты и 20 секунд, но затем получил повреждение левой руки и больше на льду не появлялся. По словам главного тренера «Блюз» Майка Йео, травма носит серьёзный характер и восстановление может занять длительный срок. Все это ставит под вопрос возможность участия Тарасенко в майском чемпионате мира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Нэшвиллу» вручили «Президент Трофи»

Перед матчем «Нэшвилла» с «Коламбусом» вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли вручил «хищникам» трофей за победу в регулярном чемпионате. Вопреки суеверию, капитан «Предаторз» Роман Йози дотронулся до «Президент Трофи», а вся команда хозяев искренне радовалась первому в истории клуба призу.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» НХЛ.