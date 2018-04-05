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Ретро-ралли «108 минут» проведут в Москве в рамках Дня космонавтики
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Ретро-ралли «108 минут» проведут в Москве в рамках Дня космонавтики 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В рамках празднования Дня космонавтики в столице проведут ретро-ралли «108 минут», выставку ретро-машин, первый этап гонок на педальных машинах для детей и показательные выступления кавалерии первого Оперативного Полка Полиции ГУ МВД Москвы. Мероприятие пройдет в Музее космонавтики 14 апреля, сообщает Агентство «Москва».
Ретро-ралли отправятся в путешествие по космическим местам столицы. У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам нужно будет выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Команда должна правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время.
Чтобы принять участие в соревновании, необходимо заранее зарегистрироваться. Старт состоится в 12:00 у входа в музей, а награждение — в 16:00.
Гонки на педальных машинах для детей — это первые в России соревнования, где юные спортсмены делают первые шаги в автоспорте. Здесь также нужна предварительная регистрация.
На выставке ретро-автомобилей можно будет увидеть эволюцию развития машин, связанных с освоением космоса. Среди них трехосный полноприводный плавающий автомобиль «Синяя птица» (ЗИЛ-49061), принимающий участие в спасении экипажей, машина связи Газ-69 Р-104 АМ, которая принимала участие при поиске и спасении космонавтов, а также автомобили из музея ГИБДД Москвы.
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