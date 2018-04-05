Ретро-ралли «108 минут» проведут в Москве в рамках Дня космонавтики

В рамках празднования Дня космонавтики в столице проведут ретро-ралли «108 минут», выставку ретро-машин, первый этап гонок на педальных машинах для детей и показательные выступления кавалерии первого Оперативного Полка Полиции ГУ МВД Москвы. Мероприятие пройдет в Музее космонавтики 14 апреля, сообщает Агентство «Москва»

Ретро-ралли отправятся в путешествие по космическим местам столицы. У каждой команды будет свой бортовой журнал, подобный тем, которые первые космонавты брали в полет. Участникам нужно будет выполнить задания на эрудицию, логику и сообразительность. Команда должна правильно решить полученные задания и пройти локации за отведенное время.

Чтобы принять участие в соревновании, необходимо заранее зарегистрироваться. Старт состоится в 12:00 у входа в музей, а награждение — в 16:00.

Гонки на педальных машинах для детей — это первые в России соревнования, где юные спортсмены делают первые шаги в автоспорте. Здесь также нужна предварительная регистрация.