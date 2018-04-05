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В Крыму уничтожили 160 тыс. зараженных саженцев винограда из Италии
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В Крыму уничтожили 160 тыс. зараженных саженцев винограда из Италии 

ТАСС 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора уничтожили прибывшую из Италии в Крым партию из 160 тыс. зараженных саженцев винограда, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления ведомства.
"Специалисты
уничтожили ранее выявленную и запрещенную к ввозу на территорию Республики Крым продукцию. В частности, зараженной
бактериальным увяданием винограда оказалась партия саженцев винограда в количестве 160 тыс. штук, поступившая из итальянского питомника", — говорится в сообщении.
Бактериальное увядание винограда (Xylophilus ampelinus) — карантинное заболевание, которое широко распространено в Европе и Южной Африке и пока не зарегистрировано на территории РФ. По данным ученых, зараженные виноградники вырождаются и в последующие годы погибают. Ежегодные потери от заражения растений этим заболеванием составляют до 70% от общего урожая.
Это не первый случай выявления в Крыму, крупном винодельческом регионе России, партии зараженных саженцев из Италии. В прошлом году Россельхознадзор задержал партию из 235 тыс. зараженных саженцев винограда, подкарантинную продукцию не допустили на полуостров, и в июне 2017 года ее вернули экспортирующей стороне.
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