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На построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростова» пустят только 13 тысяч зрителей
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На построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростова» пустят только 13 тысяч зрителей 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый матч на новой «Ростов Арене», построенной специально к чемпионату мира — 2018, смогут посетить не более 13 тыс. зрителей, сообщает ТАСС.
В роли тестовой встречи выступит матч между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра состоится 15 апреля.
Стадион был введен в эксплуатацию 16 марта. Его вместимость составляет 45 тыс. болельщиков, однако после чемпионата мира она будет снижена до 37868 мест.
На «Ростов Арене» пройдут пять матчей мундиаля: Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика и Исландия — Хорватия на групповом этапе, а также одна встреча 1/8 финала.
Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Ранее МВД официально разрешил проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.
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