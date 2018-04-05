На построенный к ЧМ-2018 стадион «Ростова» пустят только 13 тысяч зрителей

Первый матч на новой «Ростов Арене», построенной специально к чемпионату мира — 2018, смогут посетить не более 13 тыс. зрителей, сообщает ТАСС

В роли тестовой встречи выступит матч между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра состоится 15 апреля.

Стадион был введен в эксплуатацию 16 марта. Его вместимость составляет 45 тыс. болельщиков, однако после чемпионата мира она будет снижена до 37868 мест.

На «Ростов Арене» пройдут пять матчей мундиаля: Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика и Исландия — Хорватия на групповом этапе, а также одна встреча 1/8 финала.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.