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Кулачные бои с дронами показали в трейлере The Protagonist
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Кулачные бои с дронами показали в трейлере The Protagonist 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Канадская независимая студия 3Mind Games выпустила дебютный трейлер своей тактической ролевой игры The Protagonist. Разработчики обещают сложную и разветвлённую сюжетную линию, в которой даже мелкие решения должны сказываться на развитии событий.
Наши главные герои — специальные агенты, скрывающиеся под именами ANGEL и RADICAL. Их отправили на зачистку инопланетного корабля, но что-то в миссии пошло не так. Возможно, им стоило больше пускать в ход бластеры, а не кулаки и пятки, как показано в трейлере. Как бы то ни было, теперь попавшей в ловушку героине надо найти способ выбраться, а по пути вернуть себе утраченные воспоминания.
При создании сюжета разработчики ориентировались на Divinity: Original Sin. А вот тактические бои они создавали по примеру знаменитой серии XCOM. Каждый из участников столкновения тщательно продуман, и это делает каждый бой уникальным. Дополнительно на вариативность сражений влияет выбранный путь развития навыков героев. Из готовых комбинаций мы сможем выстраивать собственный вариант стиля боя и даже делиться им с другими игроками.
The Protagonist выйдет в 2019 году. Пока что в списке поддерживаемых платформ значится только РС.
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