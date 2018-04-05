Согласно рейтинговой системе подсчета очков за выступления на всероссийских и международных соревнованиях, лидерами сезона в двухместных санях стали спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев и Владислав Антонов, они набрали 689 очков. На втором месте московский экипаж Андрей Богданов/Андрей Медведев (527 очков), третьей стала «двойка», представляющая Пермский край и Москву, Владислав Южаков/Юрий Прохоров (351 очко).
У женщин спортсменка АЗВС Екатерина Батурина заняла вторую строчку рейтинговой таблицы, набрав за сезон 377 очков. Лидер рейтинга — Татьяна Иванова из Пермского края (755 очков), замкнула тройку москвичка Виктория Демченко (337 очков). У мужчин лучшим представителем Красноярского края стал Максим Аравин, расположившийся на 4-й строчке рейтинга (208 очков).
Успешно провели сезон и наши юниоры: Алексей Дмитриев и Олеся Михайленко заняли вторые строчки в своих рейтингах. Сразу 2 красноярские «двойки» вошли в число лучших юниоров: Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеевстали вторыми в рейтинге, Андрей Шандер и Семен Миков — третьими.
В рейтинге юношей 16-17 лет третьим стал Сергей Бондарев, пара Вячеслав Попов и Антон Осипенко расположились на второй строчке.
Отметим, что сборная Красноярского края лучше всех выступала в эстафетах (командных соревнованиях) и заняла 1 место в рейтинге команд.
Среди регионов команда Красноярского края стала лидером сезона, опередив Пермский край и Москву более чем на 600 очков. На втором месте саночники из Пермского края, третье место у московской команды.
При составлении рейтинга учитывались очки, которые спортсмены набирали в течение сезона на этапах Кубка Мира и Кубка Наций, Олимпийских играх, чемпионате Европы, а также в финале Кубка России и чемпионате России.