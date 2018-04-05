Денисьев и Антонов — лидеры рейтинга спортивного сезона-2017/18

Успешно провели сезон и наши юниоры: Алексей Дмитриев и Олеся Михайленко заняли вторые строчки в своих рейтингах. Сразу 2 красноярские «двойки» вошли в число лучших юниоров: Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеевстали вторыми в рейтинге, Андрей Шандер и Семен Миков — третьими.

Отметим, что сборная Красноярского края лучше всех выступала в эстафетах (командных соревнованиях) и заняла 1 место в рейтинге команд.

Среди регионов команда Красноярского края стала лидером сезона, опередив Пермский край и Москву более чем на 600 очков. На втором месте саночники из Пермского края, третье место у московской команды.

При составлении рейтинга учитывались очки, которые спортсмены набирали в течение сезона на этапах Кубка Мира и Кубка Наций, Олимпийских играх, чемпионате Европы, а также в финале Кубка России и чемпионате России.