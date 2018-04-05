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В Ростове на 9 мая в небо выпустят 1000 салютных установок
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В Ростове на 9 мая в небо выпустят 1000 салютных установок 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону на организацию праздничного салюта 9 мая в ознаменование 73-ей годовщины со Дня Победы выделено 500 тыс. руб. Как следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок, средства будут направлены из муниципального бюджета.
Салют начнется в 22 часа и будет длиться как минимум 9 минут. За это время зрители смогут увидеть залпы 1000 салютных установок, в том числе «Красной мины», «Зеленого пиона», «Золотой короны» и «Серебряной астры».
Напомним, ранее стало известно, что проведение спортивно-массовых мероприятий в центре Ростова-на-Дону 1 мая обойдутся городу в сумму 900 тыс. руб.
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