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65 нестационарных торговых объектов появится в Нижнем Новгороде в период мундиаля
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65 нестационарных торговых объектов появится в Нижнем Новгороде в период мундиаля 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Об этом сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода стала Ирина Егорова в ходе бизнес-форума «Ключевые аспекты подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России» 6 апреля.
В числе торговых объектов 30 передвижных магазинов с мороженым и прохладительными напитками, 14 — с продукцией народно-художественных промыслов, а также 21 заведение общественного питания.
Одно из главных флагманов Нижегородской области — ЗАО «Хохломская роспись» — будет продавать сувениры с официальной символикой FIFA.
«Наша продукция будет реализовываться в специальной зоне для народно-художественных промыслов. На сегодняшний день у нас более 15 видов продукции — сертифицированные матрешки, традиционные ложки, значки, брелки, ручки, шкатулки другие», — пояснил заместитель генерального директора ЗАО «Хохломская роспись» Алексей Усанов.
Напомним, полный запрет на продажу алкоголя введут в трех точках Нижнего Новгорода в дни матчей ЧМ-2018.
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