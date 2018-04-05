Курбан Бердыев: «Ахметов пытается разговаривать с позиции силы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом» и высказался о ситуации с Ильзатом Ахметовым , который был переведен на работу в отдел кадров.

— «Ахмат» — квалифицированная команда, которая обладает качественными исполнителями. Мы не делим соперников на важных и нет. Готовимся одинаково на "Спартак" и «Ахмат», — говорит Бердыев.

— В каком состоянии поле на Центральном?

— Поле достаточно и неплохое.

— «Рубин» проиграл грозненцам пять последних матчей и у вашего «Ростова» с ним возникали проблемы.

— Все матчи разные матчи и по моментам и по результатам.

— Какова ситуация с Ахметовым? Есть ли шанс, что он вернется в состав, может быть в следующем сезоне?

— Ситуацию вы знаете. Сегодня он в другом обществе. Он пытается разговаривать с позиции силы. И второе — в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются руководить. Больше такого не будет, что наши воспитанники принадлежат агентам. Это все надо вычищать.

— Какова ситуация с Камболовым?

— Камболов из сборной вернулся с травмой.

— Оцените игру Коновалова против «Урала».