Курбан Бердыев: «Ахметов пытается разговаривать с позиции силы» 

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом» и высказался о ситуации с Ильзатом Ахметовым, который был переведен на работу в отдел кадров.
— «Ахмат» — квалифицированная команда, которая обладает качественными исполнителями. Мы не делим соперников на важных и нет. Готовимся одинаково на "Спартак" и «Ахмат», — говорит Бердыев.
— В каком состоянии поле на Центральном?
— Поле достаточно и неплохое.
— «Рубин» проиграл грозненцам пять последних матчей и у вашего «Ростова» с ним возникали проблемы.
— Все матчи разные матчи и по моментам и по результатам.
— Какова ситуация с Ахметовым? Есть ли шанс, что он вернется в состав, может быть в следующем сезоне?
— Ситуацию вы знаете. Сегодня он в другом обществе. Он пытается разговаривать с позиции силы. И второе — в наш интернат подпустили агентов, которые пытаются руководить. Больше такого не будет, что наши воспитанники принадлежат агентам. Это все надо вычищать.
— Какова ситуация с Камболовым?
— Камболов из сборной вернулся с травмой.
— Оцените игру Коновалова против «Урала».
— Коновалов выглядел неплохо. Было волнение, но талант очевиден. Мы на него рассчитываем. (Артур ЕНИКЕЕВ)