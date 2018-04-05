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Месси озвучил Вальверде свои предпочтения по формированию состава «Барселоны» на важные матчи
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Месси озвучил Вальверде свои предпочтения по формированию состава «Барселоны» на важные матчи 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси озвучил главному тренеру «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде свои предпочтения по формированию состава команды на важные матчи.
Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец попросил наставника не прибегать к помощи защитника Нелсона Семеду и полузащитника Андре Гомеша в принципиальных для клуб играх. По мнению пятикратного обладателя «Золотого мяча», на позиции первого более успешно выглядит Серхи Роберто, а второй выглядит слабее своего конкурента Дениса Суареса.
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