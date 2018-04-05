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Ивелин Попов: «Против „Ахмата“ всегда тяжело»
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Ивелин Попов: «Против „Ахмата“ всегда тяжело» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что у него не возникло проблем с адаптацией после перехода в казанскую команду. Хавбек также добавил, что против грозненцев всегда тяжело играть.
— Подготовка идет хорошо, главное выиграть игру, — сказал Попов.
— На этом отрезке вы один из лучших в команде. Как прошла адаптация?
— Никаких проблем с адаптацией. Многих я знал раньше, приняли хорошо. Я себя не чувствую лучшим. Задача побеждать. Все знают, что «Ахмат» всегда мотивирован, против него всегда тяжело.
— В Кубке вы болели за "Спартак"? Ведь, если красно-белые выиграют Кубок, то у «Рубина» будет шанс на выход в еврокубки с шестого места.
— Для меня самое главное в этом отрезке сконцентрироваться на игре «Рубина».
— Реально ли повторить такой же гол, какой забил Роналду?
— Конечно реально. Была хорошая подача. Слова Ибрагимовича? Ему всегда есть что сказать. (улыбается). (Артур ЕНИКЕЕВ)
Напомним, что матч «Рубин» — «Ахмат» состоится 7 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию встречи.
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