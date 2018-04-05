Первый тестовый матч на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей

ТАСС , 5 апреля. Первый тестовый футбольный матч на «Ростов-Арене» между «Ростовом» и «СКА-Хабаровском» смогут посетить не более 13 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

"Ростов" сыграет со «СКА-Хабаровском» 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Продажа билетов на матч откроется 9 апреля, их можно будет приобрести только в кассах стадиона. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей. Владельцы абонементов смогут обменять их с 9 по 15 апреля в кассах стадиона «Олимп-2» на билеты на три тестовых матча на «Ростов-Арене».

Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.