Надаль, Фоньини, Рублёв, Хачанов, Чилич, Зверев сразятся в Кубке Дэвиса

Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.

Эта неделя в мужском туре полностью посвящена Кубку Дэвиса, точнее второму раунду этих соревнований. В Мировой группе пройдут четвертьфиналы с участием нескольких представителей топ-10: Надаль (1-я ракетка мира), Чилич (3), Зверев (4), Иснер (9). Что касается проигравших сборных в 1/8 финала (в феврале), то они пропускают апрельские встречи и готовятся к сентябрьскому плей-офф. В группе I, напротив, вступают в борьбу все сеяные, не игравшие в первом круге, в том числе и сборная России. Победители этой стадии как раз и пробьются в осенние стыковые матчи, по итогам которых будет полностью сформирована Мировая группа-2019, которая, возможно, будет уже проведена в новом формате. Но это решится отдельно — по итогам Ассамблеи ITF.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. 1/4 финала Дата проведения: 6-8 апреля.

Италия — Франция

Испания — Германия

В Валенсии главной звездой матча Испания — Германия обещает стать Рафаэль Надаль. После того, как испанец снялся из-за травмы с пятого сета четвертьфинала Australian Open против Мария Чилича, Рафаэль не играл больше двух месяцев. Поединок пройдёт на специально воздвигнутом грунтовом корте на арене для боёв быков. Надаль за время своего отсутствия в туре вернулся на первое место рейтинг-листа ATP после того, как Федерер не смог защитить очки на американских «Мастерсах». Теперь же Рафе нужно защищать много очков на грунте, иначе и он потеряет лидерство. И матч Кубка Дэвиса в Валенсии должен стать ещё для него игровой подготовкой к тяжёлому грунтовому сезону, где у него не будет права на ошибку. Кроме того, Надаль подошёл к матчу Испания — Германия с потрясающим показателем побед подряд — 22. Это является повторением лучшего в истории «страйка», который есть также на счету ирландца Оуэна Кэйси и южноафриканца Уэйна Феррейры. Начнёт Рафа матч Кубка Дэвиса поединком против Филиппа Кольшрайбера, так что в случае успех в нём выйдет в единоличные лидеры. У гостей тоже есть в составе представитель топ-5 — Александр Зверев, только что добравшийся до финала «Мастерса» Майами. Так что лёгкой прогулки у Надаля и компании быть не должно.

Хорватия — Казахстан

Хорватов поведёт в бой третья ракетка мира, финалист Australian Open Марин Чилич. Да и второй номер хозяев Борна Чорич постепенно тоже становится грозной силой. Лидер же гостей — Михаил Кукушкин — откатился уже к границе первой сотни, но опыта игры за сборную ему не занимать. Кстати, для команды Казахстана выход в четвертьфинал Мировой группы — это повторение личного рекорда. Подопечные Диаса Доскараева уже в пятый раз пробились в восьмёрку сильнейших и в случае успеха в Вараждине улучшат своё достижение.

США — Бельгия

Действующий победитель: Франция.

Джон Иснер приехал из Майами в Нэшвилл в роли главного героя. Он только что выиграл первый в карьере «Мастерс» и, кстати, разом стал первой ракеткой своей сборной, хотя в предварительной заявке значился лишь третьим за Соком и Куэрри. До 1/2 финала в парном разряде там же, в Майами, добрались Куэрри с Джонсоном. Так что команда США подошла во всеоружии к домашнему четвертьфиналу против Бельгии. А вот у гостей в заявке отсутствует их лидер — Давид Гоффен.

Группа I. Зона Европа/Африка. 1/4 финала

Чехия — Израиль

Швеция — Португалия

Словакия — Босния и Герцеговина

Россия — Австрия

Если реформы в Мировой группе Кубка Дэвиса пока намечены только на 2019 год, то в группе I уже с нынешнего розыгрыша введено достаточно много новшеств. Теперь в заявке команд значится не 4 игрока, а пять (в Мировой группе тоже), что даёт капитанам сборных больше вариативности при определении участников на каждый поединок. Матчи в первой группе теперь разыгрываются не из пяти сетов, а из трёх. В результате продолжительность матча сократилась с трёх до двух дней. В пятницу, как обычно, играются две одиночки, а в субботу — парная комбинация и две оставшиеся одиночки. А воскресенье получается бонусным выходным днём для игроков, чтобы пораньше переехать на следующие, уже индивидуальные турниры.

Этот новый формат сборная России опробует в матче против сборной Австрии на МСА «Лужники». Помимо уже имеющих опыт выступления за главную российскую команду Рублёва, Хачанова, Медведева и Донского пятым запасным капитан россиян Шамиль Тарпищев заявил 20-летнего дебютанта Романа Сафиуллина. На пятничные одиночки Тарпищев номинировал Рублёва и Медведева. Капитан объяснил своё решение тем, что что Медведев давно в Москве и уже прошёл этап адаптации, поэтому его участие не подлежало сомнению. А на вторую пятничную одиночку пришлось выбирать между Рублёвым и Хачановым, каждый из которых рвался в бой. Предпочтение было отдано Андрею, как первой ракетке России.

Капитану гостей Штефану Кубеку выбирать особо было не из кого, поскольку два из пятерых его игроков чистые парники — Освальд и Вайсборн, а опытнейший Юрген Мельцер, скорее, исполняет в команде роль дядьки-наставника, ведь он дебютировал в Кубке Дэвиса ещё в 1999 году, когда, как образно заметили братья Брайан, почти все россияне ходили в подгузниках. Юрген участвовал с тех пор в каждом из 20 розыгрышей этого престижного турнира. Сейчас у австрийцев есть более молодые и стоящие выше по рейтингу Офнер и Новак, но в случае необходимости Мельцер готов выйти им на замену в субботу. Тарпищев отметил, что покрытие хард на МСА стелилось специально против лидера гостей Доминика Тима, но тот из-за травмы в Москву не приехал. Посмотрим, что покажут австрийцы без своего лидера. Кстати жеребьёвка прошла в пресс-центре уже готовой к чемпионату мира-2018 по футболу арены БСА «Лужники», где в частности пройдут матч открытия и финал. Теннисисты не преминули представившейся возможностью и сфотографировались в чаше красавца-стадиона.