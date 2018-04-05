Казаков привлекут к охране объектов ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Казаков привлекут к охране объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.

Согласно информации из официальных источников, для обеспечения безопасности в городе во время чемпионата планируется привлечь 200 пеших и 30 верховых казаков-дружинников.

Среди объектов, которые они будут охранять, — фан-зона на Театральной площади, стадион «Ростов-Арена», аэропорт «Платов», парк им. М. Горького, а также центральные улицы донской столицы.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля состоятся пять игр мундиаля.