Ещё
Казаков привлекут к охране объектов ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казаков привлекут к охране объектов ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Казаков привлекут к охране объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, для обеспечения безопасности в городе во время чемпионата планируется привлечь 200 пеших и 30 верховых казаков-дружинников.
Среди объектов, которые они будут охранять, — фан-зона на Театральной площади, стадион «Ростов-Арена», аэропорт «Платов», парк им. М. Горького, а также центральные улицы донской столицы.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Ростове-на-Дону с 17 июня по 2 июля состоятся пять игр мундиаля.
АиФ Ростов: последние новости
Такси сбило прохожего в Ростовской области Казачьи игры впервые пройдут в Ростове-на-Дону Жители Дона смогут поучаствовать в конкурсе факелоносцев универсиады-2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»51
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»198
Рудковская опозорила Плющенко56
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании108
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение