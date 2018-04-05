СМИ рассказали о тяжелой жизни «счастливой пенсионерки» из ролика Порошенко

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости . Снявшаяся в агитационном ролике президента Петра Порошенко пенсионерка Раиса Кузьменко едва сводит концы с концами, сообщает ТСН.

В телевизионном ролике женщина выступила образцом счастливого пенсионера. «Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию», — говорит в кадре пенсионерка.

Журналисты нашли женщину и выяснили, что ей 82 года, из которых 43 она проработала вахтершей и швеей. У нее четверо детей и шесть внуков, однако живет она одна.

Пенсия Кузьменко составляет 1900 гривен, из которых 1500 она отдает за коммунальные услуги. Фруктов и мяса женщина уже давно не покупает, однако в этом месяце пришлось влезть в долги и купить лекарства. У детей денег не просит, потому что им самим едва хватает.

"Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я хочу яблок, и апельсины, и мандаринку хочу взять", — призналась женщина.

Режиссер агитационного ролика заявил ТСН, что сам был удивлен малой пенсией Раисы Кузьменко, но надеялся, что ее поднимут. От дальнейших комментариев он отказался.