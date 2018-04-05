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СМИ рассказали о тяжелой жизни «счастливой пенсионерки» из ролика Порошенко
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СМИ рассказали о тяжелой жизни «счастливой пенсионерки» из ролика Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Снявшаяся в агитационном ролике президента Петра Порошенко пенсионерка Раиса Кузьменко едва сводит концы с концами, сообщает ТСН.
В телевизионном ролике женщина выступила образцом счастливого пенсионера. «Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию», — говорит в кадре пенсионерка.
Журналисты нашли женщину и выяснили, что ей 82 года, из которых 43 она проработала вахтершей и швеей. У нее четверо детей и шесть внуков, однако живет она одна.
Пенсия Кузьменко составляет 1900 гривен, из которых 1500 она отдает за коммунальные услуги. Фруктов и мяса женщина уже давно не покупает, однако в этом месяце пришлось влезть в долги и купить лекарства. У детей денег не просит, потому что им самим едва хватает.
"Я взяла бутылку молока, закипятила и мне этого хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я хочу яблок, и апельсины, и мандаринку хочу взять", — призналась женщина.
Режиссер агитационного ролика заявил ТСН, что сам был удивлен малой пенсией Раисы Кузьменко, но надеялся, что ее поднимут. От дальнейших комментариев он отказался.
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