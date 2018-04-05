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Орден погибшего бойца ВОВ передали его семье в Кыргызстане
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Орден погибшего бойца ВОВ передали его семье в Кыргызстане 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Кыргызстане боевую награду передали семье бойца Красной Армии Нурдина Эралиева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».
Начало войны
Воспоминания очевидцев
Более 70 лет он числился пропавшим без вести. Только два года назад удалось узнать, что Нурдин Эралиев погиб под Ленинградом и похоронен в районе Пскова. Стало также известно, что за героизм в бою он был удостоен ордена Отечественной Войны второй степени. Сегодня в посольстве России наградное удостоверение торжественно вручили его дочери.
«Это будет самым дорогим памятником моих детей, внуков, правнуков. Эта книжка, которую получил отец, будет висеть на самом почетном месте», — сказала дочь погибшего воина Майрам Нурдинова.
Теперь родственники Нурдина Эралиева собираются отправиться на место захоронения и почтить его память по кыргызстанским традициям.
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