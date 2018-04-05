Лига разгромов. Главный еврокубок идет по «рекордному» графику

ДЕФИЦИТ ИНТРИГИ

Текущий сезон — 15-й с тех пор, как Лига чемпионов проводит плей-офф с четырьмя кубковыми стадиями, включая финал. Так вот, за эти 15 лет было только три случая, когда крупные счета (с разностью в три мяча и более) фиксировались чаще, чем в плей-офф-2018.

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По 8 разгромов было в 2017 и 2012 годах, 7 — в 2013-м. А сейчас уже 6! Хотя сыграны только первые матчи в четвертьфинальных парах. Впереди — ответные поединки. А потом полуфиналы и финал в Киеве. Напомним, в прошлом году решающая игра Лиги чемпионов принесла крупный счет. «Реал» не оставил шансов «Ювентусу» — 4:1…

У «Ювентуса» нет шансов против «Реала» и сейчас. После домашних 0:3 с невероятными «ножницами» от Криштиану Роналду ловить туринцам на «Сантьяго Бернабеу» нечего. А у кого, собственно, эти шансы в нынешних четвертьфиналах остались?

У «Ромы» после 1:4 на «Ноу Камп» с двумя собственными автоголами? У «Севильи» после домашних 1:2 от «Баварии»? Или, может, у «Ман Сити», который пропустил три безответных мяча на «Энфилде»?..

Да, дефицит турнирной интриги в Лиге чемпионов — беспрецедентный. Зато нет недостатка в эмоциях. Ведь зачастую разгромы получаются сверхнеожиданными. Ну, кто мог предположить такое фиаско «Юве», потерпевшего за всю историю выступлений в Кубке/Лиге чемпионов лишь второе крупное домашнее поражение? А кто ждал столь оглушительного провала от Хосепа Гвардиолы в Ливерпуле?..

ПРОБИТЫЙ ПЕП После матча на «Энфилде» главный тренер «Ман Сити» сослался на то, что его команда была хуже соперника только в 10-15 минут первого тайма. Но разве это оправдание? Увы, с того рокового дня, когда Жозе Моуринью с «Интером» сенсационно разбил Пепа и его «Барсу» в полуфинале ЛЧ-2012, каталонец превратился в тренера для внутреннего пользования. Гвардиола словно «пробитый» боксер. Никак не может забыть о нокауте 2012-го. И каждую весну продолжает пропускать в Европе новые и новые удары.

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Да, сегодняшний «Ман Сити» невероятно привлекателен. Да, такой отрыв от преследователей в АПЛ — это космос. Но злости, воли, терпения, без которых невозможно преуспеть в лигочемпионском плей-офф, как не хватало командам «постбарселонского» Гвардиолы, так и не хватает.

Вспомните прошлогодний конфуз «горожан» в 1/8 финала с «Монако» (1:3 во Франции после домашних 5:3). Вспомните три подряд полуфинальных поражения «Баварии». Мюнхенцы ведь тоже восхищали. И не только в бундеслиге. В ЛЧ побед с астрономическими счетами у них хватало. До того момента, когда требовалось не громить, не восхищать, а преодолевать. Не столько соперника, сколько самих себя.

Вот команды Юргена Клоппа этим качеством обладают. Возможно, поэтому счет личных встреч немца с Гвардиолой стал 7:5. Клопп умел завести «Боруссию» на превосходящую в классе «Баварию», когда специалисты соперничали в Германии. Теперь он обыгрывает Гвардиолу на британской земле в трех матчах из трех (в рамках АПЛ «Ливерпуль» побеждал «Сити» 1:0 и 4:3).

«Красные» в среду действительно были лучше «горожан» минут 15, не более. Но кто мешал «Сити» в остальные 75 забить хотя бы один гол? Или нанести хотя бы один удар в створ ворот?.. Для того же «Ливерпуля» в финале-2005 против «Милана» 0:3 после первого тайма приговором не стали…

Посмотрим, как свой «второй тайм» в Манчестере через неделю проведет Гвардиола. А вдруг мы увидим еще один разгром, только наоборот? Если чудеса на этой стадии Лиги чемпионов и будут, то только в британской паре.

ПРОЦЕНТ КРУПНЫХ ПОБЕД ОТ ЧИСЛА МАТЧЕЙ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ*

%

Разгромы

Сезон

Матчи

30,0 6**

2017/18 Базель — Ман Сити — 0:4, Порту — Ливерпуль — 0:5, Бавария — Бешикташ — 5:0 (1/8), Барселона — Рома — 4:1, Ювентус — Реал — 0:3, Ливерпуль — Ман Сити — 3:0 27,6 8 2011/12 Бавария — Базель — 7:0, Реал — ЦСКА — 4:1, Челси — Наполи — 4:1, Милан — Арсенал — 4:0, Арсенал — Милан — 3:0, Барселона — Байер — 7:1 (1/8), АПОЭЛ — Реал — 0:3, Реал — АПОЭЛ — 5:2 (1/4)

27,6 8 2016/17 Боруссия Д — Бенфика — 4:0, ПСЖ — Барселона — 4:0, Барселона — ПСЖ — 6:1, Бавария — Арсенал — 5:1, Арсенал — Бавария — 1:5 (1/8), Ювентус — Барселона — 3:0 (1/4), Реал — Атлетико — 3:0 (1/2), Ювентус — Реал — 1:4 (финал)

24,1 7 2012/13 Боруссия Д — Шахетр — 3:0, Селтик — Ювентус — 0:3, Барселона — Милан — 4:0 (1/8), Реал — Галатасарай — 3:0 (1/4), Боруссия Д — Реал — 4:1, Бавария — Барселона — 4:0, Барселона — Бавария — 0:3 (1/2)

24,1 7 2013/14 Шальке — Реал — 1:6, МЮ — Олимпиакос — 3:0, Атлетико — Милан — 4:1, Байер — ПСЖ — 0:4 (1/8), Реал — Боруссия Д — 3:0 (1/4), Бавария — Реал — 0:4 (1/2), Реал — Атлетико — 4:1 (финал)

20,7 6 2010/11 Реал — Лион — 3:0, Шахтер — Рома — 3:0 (1/8), Реал — Тоттенхэм — 4:0, Барселона — Шахтер — 5:1, Интер — Шальке — 2:5 (1/4), МЮ — Шальке — 4:1 (1/2)

20,7 6 2008/09 Барселона — Лион — 5:2, Спортинг — Бавария — 0:5, Бавария — Спортинг — 7:1, Ливерпуль — Реал — 4:0 (1/8), Барселона — Бавария — 4:0, Арсенал — Вильярреал — 3:0 (1/4)

17,2 5 2009/10 МЮ — Милан — 4:0, Арсенал — Порту — 5:0, Барселона — Штутгарт — 4:0 (1/8), Барселона — Арсенал — 4:1 (1/2), Бавария — Лион — 3:0 (1/2)

17,2 5 2014/15 Боруссия Д — Ювентус — 0:3, Порту — Базель — 4:0, Бавария — Шахтер — 7:0 (1/8), Бавария — Порту — 6:1 (1/4), Барселона — Бавария — 3:0 (1/2)

13,8 4 2003/04 Спарта — Милан — 1:4 (1/8), Милан — Депортиво — 4:1, Депортиво — Милан — 0:4 (1/4), Монако — Порту — 0:3 (финал)

10,3 3 2006/07 МЮ — Рома — 7:1, ПСВ — Ливерпуль — 0:3 (1/4), Милан — МЮ — 3:0 (1/2)

10,3 3 2004/05 Вердер — Лион — 0:3, Лион — Вердер — 7:2 (1/8), Интер — Милан — 3:0 (1/4)

6,9 2 2005/06 Лион — ПСВ — 4:0, Милан — Бавария — 4:1 (1/8)

3,4 1 2007/08 Челси — Олимпиакос (1/8)

3,4 1 2015/16 Реал — Вольфсбург — 3:0 (1/4)

* С сезона-2004/05, когда был принят нынешний формат плей-офф, начинающийся со стадии 1/8 финала.

** Осталось провести еще 9 матчей.