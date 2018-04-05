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«Арсенал» — ЦСКА: Чарли Николас ждёт разгромной победы от команды Венгера
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«Арсенал» — ЦСКА: Чарли Николас ждёт разгромной победы от команды Венгера 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА, который состоится сегодня, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.
Ставки: победа «Арсенала» с форой "-2,5" за 3.60, Ляказетт забьёт за 1.90.
«Соперник не самый грозный. Надеюсь, «Арсенал» не будет опережать события и думать о том, как выиграть турнир — основное внимание должно быть сосредоточено на получении хорошей победы и избежании ещё одной сложной ситуации. Обамейянг в еврокубках играть не может, поэтому впереди выйдут Уэлбек и Ляказетт. Думаю, лондонцы добьются разгрома, а Ляказетт забьёт», — отметил Чарли Николас.
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