«Арсенал» — ЦСКА: Чарли Николас ждёт разгромной победы от команды Венгера

Эксперт Sky Sports Чарли Николас дал свой прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА, который состоится сегодня, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Ставки: победа «Арсенала» с форой "-2,5" за 3.60, Ляказетт забьёт за 1.90.

«Соперник не самый грозный. Надеюсь, «Арсенал» не будет опережать события и думать о том, как выиграть турнир — основное внимание должно быть сосредоточено на получении хорошей победы и избежании ещё одной сложной ситуации. Обамейянг в еврокубках играть не может, поэтому впереди выйдут Уэлбек и Ляказетт. Думаю, лондонцы добьются разгрома, а Ляказетт забьёт», — отметил Чарли Николас.