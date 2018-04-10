Агент Бэйла: Гарет любит «Реал», а «Реал» любит его. Слухи об уходе — выдумки СМИ

Ранее сообщалось, что валлиец повздорил с Зинедином Зиданом и решил покинуть клуб в летнее трансферное окно.

"Бэйл — игрок «Реала». Клуб его любит, а он любит клуб. Все эти слухи придумывают журналисты. Они понятия не имеют о том, что происходит на самом деле. Им просто нужно что-то написать, а правда или не правда — это уже их не касается", — цитирует Барнетта ESPN GB.

По другим данным, боссы «сливочных» недовольны физическим состоянием полузащитника и готовы продать его за 100 млн евро.

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.