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Хорхе Вальдано: Бэйл на играет на 100 млн евро
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Хорхе Вальдано: Бэйл на играет на 100 млн евро 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
«Бэйл на играет на 100 млн евро. По крайней мере, его действия на поле никак не показывают, что он столько стоит», — приводит слова Вальдано Goal со ссылкой на El Transistor.
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Ранее сообщалось, что валлиец повздорил с Зинедином Зиданом и решил покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По другим данным, боссы «сливочных» недовольны физическим состоянием полузащитника и готовы продать его за 100 млн евро.
В нынешнем сезоне 28-летний хавбек провел 31 матч, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.
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