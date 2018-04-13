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«Интер» претендует на Бэйла, «МЮ» отказался от его услуг
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«Интер» претендует на Бэйла, «МЮ» отказался от его услуг 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Агент Бэйла: Гарет любит "Реал", а «Реал» любит его. Слухи об уходе — выдумки СМИ  По информации источника, валлиец получил предложение от миланского «Интера», который постарается его заполучить в летнее трансферное окно.
Отмечается, что "Манчестер Юнайтед", который долгое время пытался его пригласить, больше не проявляет к нему интерес.
Ранее сообщалось, что Бэйл повздорил с Зинедином Зиданом и решил покинуть «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона.
На данный момент 28-летний игрок провел во всех турнирах 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.
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