«Интер» претендует на Бэйла, «МЮ» отказался от его услуг

Агент Бэйла: Гарет любит "Реал" , а «Реал» любит его. Слухи об уходе — выдумки СМИ По информации источника, валлиец получил предложение от миланского «Интера», который постарается его заполучить в летнее трансферное окно. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" , который долгое время пытался его пригласить, больше не проявляет к нему интерес. Ранее сообщалось, что Бэйл повздорил с Зинедином Зиданом и решил покинуть «Сантьяго Бернабеу» по окончании сезона. На данный момент 28-летний игрок провел во всех турнирах 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.