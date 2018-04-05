Луис Адриано назвал идеальное завершение сезона для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала красно-белые обыграли «Крылья Советов» 3:1. Бразилец дал интервью порталу Lance, рассказав, каким видит идеальный финал сезона.

«Слава богу, я отлично провожу время в России, забиваю голы, и могу помочь «Спартаку» в достижении поставленных целей. Вчера мы сделали еще один шаг. Мы играли хорошо, не дали шанса сопернику, навязали свой ритм игры.

Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате России, где мы приблизились к лидеру. Завоевание обоих трофеев было бы идеальным завершением сезона», — сказал Адриано.