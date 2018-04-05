Перейра — о ничье с «Анжи»: «Мне казалось, что три очка уже наши, и тут этот удар. Это было ужасно»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра в интервью клубной пресс-службе отметил, что с его командой происходит что-то непонятное, когда она приближается к топу таблицы РФПЛ. Хавбек также добавил, что гол «Анжи» на последней минуте матча 24-го тура чемпионата России был для большим разочарованием.

— Что вы испытали в тот момент, когда «Анжи» сравнял счет за несколько секунд до финального свистка предыдущего матча, лишив «Краснодар» победы?

— Огромное разочарование. Мы вели в счете на протяжении большей части матча, вроде бы все держали под контролем. Мне казалось, что три очка уже наши, и тут этот удар… Это было ужасно!

— Дважды в текущем сезоне «Краснодар» выходил на второе место, и оба раза сразу после этого у команды начинался ощутимый спад. Что это — неумение справляться с давлением, боязнь высоты турнирного положения?

— Мне очень тяжело это объяснить. Сам задумывался на эту тему. Думаю, тут все зависит от всех нас, от ментальности каждого игрока в отдельности. Что-то непонятное с нами происходит, когда мы приближаемся к топу таблицы…